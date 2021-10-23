صن: رونالدو انفجر غضبا في وجه زملائه قبل قلب الطاولة على أتالانتا

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:48

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية عن هجوم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على زملائه بين شوطي مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بتأخر يونايتد 2-0.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو انفجر غاضبا بسبب أداء الفريق، وقال لزملائه إنهم يجب أن يشعروا بالخزي من هذا الأداء.

وقال مصدر من داخل مانشستر يونايتد للصحيفة: "كريستيانو خاطب الفريق قاملا وأخبرهم أن الأداء غير مقبول".

أخبار متعلقة
مؤتمر أليجري: إنتر المرشح لقب الدوري الإيطالي.. والمسؤوليات صارت أكبر بعد رحيل رونالدو رونالدو يرفض الاعتزال الدولي: الأمر لا يتعلق بما يريده الناس 9 من ليفربول.. كاراجر يستبعد رونالدو من التشكيل المجمع مع يونايتد رونالدو: أعرف دوري في الفريق.. وإذا فكر الجميع مثلي سنصبح أفضل

وأضاف "سألهم ما إذا كانوا لا يشعرون بالعار وقال لهم إن هذه ليست الطريقة التي يلعب بها مانشستر يونايتد أمام جماهيره".

وأوضح "أخبرهم أنهم بحاجة للفوز بهذه المباراة وإذا لم يحققوه فهم يخاطرون بعدم التأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا".

وفيما يبدو كان لكلمات رونالدو بعض الأثر الواضح، حيث تحول الفريق في الشوط الثاني ونجح في الفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل النجم البرتغالي هدف الفوز في الدقيقة 81.

وكان رونالدو نفسه يواجه بعض الانتقادات مؤخرا بشأن الجهد الذي يبذله في الملعب، بظهور إحصائيات قلة تنفيذه لعملية الضغط في البريميرليج، وهو ما رد عليه في حديثه مع "سكاي سبورتس".

وقال رونالدو: "أعرف متى يحتاج الفريق مساعدتي دفاعيا، ولكن دوري في الفريق هو الفوز، بمساعدة الفريق وتسجيل الأهداف. الجانب الدفاعي هو جزء من عملي".

وأضاف "بعض الناس لا يريدون رؤية ذلك لأني لا أروق لهم ولكن للأمانة أنا أبلغ من العمر 36 عاما وأفوز بكل شيء، هل يجب أن أقلق بشأن من يقول الأشياء السيئة عني"؟

وتابع "أنا أنام جيدا في الليل. أذهب إلى سريري براحة ضمير، لأني سأواصل إغلاق الأفواه والفوز بالأشياء".

يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض مباراة قوية غدا -الأحد- ضد ليفربول في ختام منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي.

رونالدو مانشستر يونايتد أتالانتا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز ضد عزام يونايتد 22 دقيقة | الكونفدرالية
سيتي يقضي على برايتون في 20 دقيقة ويواصل مطاردة تشيلسي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: حالة وليد سليمان مطمئنة.. وشرف لي وضع اسمي بجانب ثابت البطل 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بيراميدز – إبراهيم عادل مهاجم وهمي أمام عزام 44 دقيقة | الكونفدرالية
بطل إفريقيا إلى المجموعات.. الأهلي يستعرض أمام الحرس الوطني ويهزمه بسداسية 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صن: رونالدو انفجر غضبا في وجه زملائه قبل قلب الطاولة على أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - اشتباه في إصابة وليد سليمان بارتجاج في المخ ونقله إلى المستشفى ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الكونفدرالية - المصري (1) (0) ريفينيو أوثورتي.. هجمات شرسة للضيوف 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني