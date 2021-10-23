صن: رونالدو انفجر غضبا في وجه زملائه قبل قلب الطاولة على أتالانتا

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية عن هجوم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على زملائه بين شوطي مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بتأخر يونايتد 2-0.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو انفجر غاضبا بسبب أداء الفريق، وقال لزملائه إنهم يجب أن يشعروا بالخزي من هذا الأداء.

وقال مصدر من داخل مانشستر يونايتد للصحيفة: "كريستيانو خاطب الفريق قاملا وأخبرهم أن الأداء غير مقبول".

وأضاف "سألهم ما إذا كانوا لا يشعرون بالعار وقال لهم إن هذه ليست الطريقة التي يلعب بها مانشستر يونايتد أمام جماهيره".

وأوضح "أخبرهم أنهم بحاجة للفوز بهذه المباراة وإذا لم يحققوه فهم يخاطرون بعدم التأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا".

وفيما يبدو كان لكلمات رونالدو بعض الأثر الواضح، حيث تحول الفريق في الشوط الثاني ونجح في الفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل النجم البرتغالي هدف الفوز في الدقيقة 81.

وكان رونالدو نفسه يواجه بعض الانتقادات مؤخرا بشأن الجهد الذي يبذله في الملعب، بظهور إحصائيات قلة تنفيذه لعملية الضغط في البريميرليج، وهو ما رد عليه في حديثه مع "سكاي سبورتس".

وقال رونالدو: "أعرف متى يحتاج الفريق مساعدتي دفاعيا، ولكن دوري في الفريق هو الفوز، بمساعدة الفريق وتسجيل الأهداف. الجانب الدفاعي هو جزء من عملي".

وأضاف "بعض الناس لا يريدون رؤية ذلك لأني لا أروق لهم ولكن للأمانة أنا أبلغ من العمر 36 عاما وأفوز بكل شيء، هل يجب أن أقلق بشأن من يقول الأشياء السيئة عني"؟

وتابع "أنا أنام جيدا في الليل. أذهب إلى سريري براحة ضمير، لأني سأواصل إغلاق الأفواه والفوز بالأشياء".

يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض مباراة قوية غدا -الأحد- ضد ليفربول في ختام منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي.