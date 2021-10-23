قائمة ريال مدريد – عودة كارباخال وهازارد.. وحضور بنزيمة في الكلاسيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو مساء الأحد.

وشهدت القائمة عودة إدين هازارد الذي غاب عن المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونتسك.

كما تعافى داني كارباخال وظهر في القائمة لأول مرة منذ خروجه مصابًا أمام فالنسيا يوم 19 سبتمبر الماضي.

ويتواجد كريم بنزيمة بشكل طبيعي بعد عودته للتدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويغيب للإصابة: جاريث بيل، وإيسكو ألاركون، ولوكا يوفيتش، وداني سيبايوس.

فيما لا يتواجد الشاب ميجيل جوتييريز، بينما يحضر زميله في ريال مدريد كاستيا: أنطونيو بلانكو.

ويمتلك ريال مدريد 17 نقطة في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن برشلونة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – أنطونيو بلانكو – إدواردو كامافينجا – لوكاس فاسكيز – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز