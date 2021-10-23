بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم برباعية.. دورتموند يواصل المطاردة السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:03 كتب : أحمد أباظة روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في دينامو كييف بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا دورتموند ليفاندوفسكي نرشح لكم أخر الأخبار مباشر في الكونفدرالية - المصري (0) (0) ريفينيو أوثورتي.. الشوط الأول 21 دقيقة | الكونفدرالية واتفورد "رانييري" يضرب إيفرتون بخماسية.. نيوكاسل بلا فوز في العهد الجديد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي تشكيل المصري – الشعباني يهاجم ريفينيو بـ عنتر وأموتو وعطية 45 دقيقة | الكونفدرالية مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (3) مانشستر سيتي.. جوووووول ثالث 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي قائمة ريال مدريد – عودة كارباخال وهازارد.. وحضور بنزيمة في الكلاسيكو 54 دقيقة | الدوري الإسباني بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم برباعية.. دورتموند يواصل المطاردة ساعة | الدوري الألماني الدرجة الثانية - 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة.. و"جدو" يواصل التألق ساعة | الدرجة الثانية تشكيل سيتي - فودين مهاجم وهمي.. ودي بروين ومحرز على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر في إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الحرس الوطني.. الشوط الثاني مباشر في الكونفدرالية - المصري (0) (0) ريفينيو أوثورتي.. الشوط الأول مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (3) مانشستر سيتي.. جوووووول ثالث رابطة الأندية: إنبي يستضيف الزمالك في بتروسبورت صلاح: أتمنى ألا تكون مواجهة مانشستر يونايتد مغلقة الأكثر مشاهدة 1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 4 الزمالك 0 توسكر انتهت الدوري الإنجليزي 3 أرسنال 1 أستون فيلا انتهت الدوري الإسباني 1 أوساسونا 1 غرناطة انتهت الدوري الفرنسي 2 سانت إيتيان 2 أنجيه انتهت الدوري الإيطالي 3 تورينو 2 جنوى انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الأهلي 1 جيندارميري ناشونال مباشر الدوري الإنجليزي 0 برايتون 3 مانشستر سيتي مباشر 34:32 الدوري الإنجليزي 7 تشيلسي 0 نورويتش سيتي انتهت الدوري الإيطالي - بولونيا - ميلان لم تبدأ 20:45 كأس الكونفدرالية - بيراميدز - عزام يونايتد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال إفريقيا - الترجي - الاتحاد لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - هوريا - الملعب المالي لم تبدأ 18:30 دوري أبطال إفريقيا - ماميلودي صنداونز - مانيما يونيون لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - سيمبا - جوانينج جالاكسي لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - الهلال - ريفيرز يونايتد لم تبدأ 19:00