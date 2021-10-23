الدرجة الثانية - 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة.. و"جدو" يواصل التألق

واصل المنيا نتائجه المميزة وتغلب على ضيفه بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية عن مجموعة الصعيد.

بني سويف تقدّم أولا عن طريق بلال زكريا، لكن المنيا عاد في النتيجة بهدف بدوي عاشور.

فيما سجل جيمس تيدي وإبراهيم فاضل الهدفين الثاني والثالث، ليرفع المنيا رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد بني سويف عند 4 نقاط في المركز السابع.

وواصل أسوان انطلاقته الرائعة وتغلب على مضيفه تليفونات بني سويف بهدفٍ وحيد.

وسجل محمد ناجي جدو هدف اللقاء الوحيد، فيما أهدر هيثم الفيل ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد التليفونات عند نقطتين في المركز 14.

وفاز كيما أسوان على ضيفه ديروط بهدف وحيد من توقيع محمد مناع، ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ديروط عند نقطة وحيدة في المركز 15.

وفي لقاء شهدت احتساب 4 ركلات جزاء، فاز الألومنيوم على الفيوم بثلاثية دون رد.

وسجل وائل علي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء للألومنيوم، فيما سجل زميله طلبة محمد ركلة الجزاء الأخرى، بينما أهدر الفيوم ركلتي جزاء بدوره.

في لقاء شهد احتساب 4 ركلات جزاء بدوري الدرجة الثانية ✅سجل وائل علي ركلتي جزاء للألومنيوم ❌بينما أهدر الفيوم ركلتي جزاء فاز الألومنيوم على الفيوم 3-0🔥 pic.twitter.com/7xSYMHq1Uj — FilGoal (@FilGoal) October 23, 2021

وفاز الإعلاميين على ملوي بهدفين دون رد بعد 3 مباريات دون انتصار، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز 13، بينما تجمد رصيد ملوي عند 3 نقاط في المركز 12.

وفاز المدينة المنورة لأول مرة بتغلبه على قنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل للمدينة المنور حازم محمد عثمان هدفين منهما ركلة جزاء، ومحمود زكريا، فيما سجل لـ قنا: حسن ديالو، وأحمد سمير.

ليرفع المدينة المنورة رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد قنا عند نقطة وحيدة في المركز 16 –الأخير-.

وتقام غدا مباراة البداري وطامية بختام الجولة.