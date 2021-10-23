بمشاركة كوكا.. كونيا سبور يعود لسكة الانتصارات بإسقاط قيصري

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

فاز كونيا سبور على ضيفه قيصري سبور بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

أحمد حسن كوكا

النادي : كونيا سبور

وشارك أحمد حسن "كوكا"، مهاجم مصر، أساسيا منذ البداية مع ناديه كونيا الذي عاد لسكة الانتصارات بعد خسارته أمام جالاتا سراي في الجولة الماضية.

وكانت المباراة هي السادسة التي يشارك فيها كوكا مع كونيا، الذي انضم له مطلع الموسم الجاري، في الدوري وسجل هدفا وحيدا في البطولة.

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وارتقى كونيا سبور للمركز الخامس في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 17 نقطة بينما تراجع قيصري سبور للمركز 13 ورصيده 11 نقطة.

وسجل التركي سردار جورلر والبوسني أمير هادياميتوفيتش هدفي كونيا في الدقيقتين 8 و45 على الترتيب.

وسيستضيف كونيا سبور فريق فينيرباهتشة في 31 أكتوبر المقبل.

أحمد حسن كوكا
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