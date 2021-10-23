مؤتمر أنشيلوتي: الخوف أمر صحي.. سنواجه أسدا وليس قطة

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على صعوبة مباراة الأحد ضد مضيفه برشلونة في ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكان رونالد كومان مدرب برشلونة صرح بأنه ليس خائفا من المواجهة التي سيستضيف فيها غريمه التقليدي ريال مدريد.

وعن الخوف قبل المباراة علق الإيطالي أنشيلوتي في مؤتمر صحفي:"‘إنه أمر جيد، لأنك إن لم تخف قد تدخل المباراة فتجد أمامك أسدا وليس قطة مثلما اعتقدت".

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وواصل "الخوف شعور جيد، لا أقصد الإحساس بالرعب. هناك أشياء في الحياة أسوأ من خسارة مباراة".

واستمر "لم أفز مطلقا في ملعب كامب نو، الوقت قد حان. شعوري في الكلاسيكو مشابه لما كان عليه حين ضمت المباراة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وأكد أنشيلوتي عودة إدين هازارد وداني كارفاخال لقائمة ناديه مضيفا "لا يوجد مرشح للفوز، برشلونة لعب جيدا في المباريات الأخيرة. هناك عوامل كثيرة تؤثر على مباراة مثل هذه".

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو ثالث ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة بينما برشلونة في المرتبة السابعة ورصيده 15 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
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