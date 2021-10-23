كيليني: كنت أعلم أن بونوتشي ارتكب خطأً بالانتقال إلى ميلان

كشف جورجيو كيليني أنه كان محبطا من انتقال ليوناردو بونوتشي إلى ميلان في صيف 2017.

وانضم بونوتشي إلى الروسونيري في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو قادما من يوفنتوس، لكنه عاد للسيدة العجوز من جديد بعد موسم واحد.

وقال كيليني لشبكة "دازن" الإيطالية: "كنت محبطا، كتبت له رسالة خاصة، اتقبل خيارات الحياة، لكن كنت أعلم أنه ارتكب خطأً".

وأضاف "ميلان في ذلك الوقت مع كامل احترامي له لم يكن ريال مدريد أو ميلان الحالي، الانتقال اليوم قد يكون مختلفا، في تلك الفترة كانت خطوة للخلف في وقت صعب".

وأتم "إذا سافرنا معا في إجازة قبل الانتقال بشهر، ربما لم يكن رحل، كنت سأجعله يفهم أنه يرتكب خطأ".

بونوتشي عقب عودته إلى يوفنتوس ساهم في الفوز بلقبي دوري إيطالي.

وبقميص ميلان سجل هدفين منهم هدف في شباك يوفنتوس أمام جماهيره خلال 51 مباراة بجميع المسابقات.

أما مع يوفنتوس فسجل 31 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات خلال ولايته في 452 مباراة.