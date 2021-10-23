الدرجة الثانية – أسامة رجب لاعبا ومديرا للكرة بنادي كيما أسوان

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 14:48

كتب : رضا السنباطي

المصرى انبى أسامة رجب

على طريقة محمد عبد المنصف مع وادي دجلة، سيكون أسامة رجب لاعبا ومديرا للكرة بنادي كيما أسوان.

كشف حمدي بودة نائب رئيس نادي كيما أسوان لـFilGoal.com بأنه تم تعيين أسامة رجب مدافع الفريق مديرا للكرة أيضا ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة سعيد عبد العزيز بالإضافة إلى تواجده ضمن عناصر اللاعبين في الفريق.

وبدأ زيزو حشمت مع كيما أسوان ورحل بعد جولتين حقق خلالها نقطتين ثم تم تعيين سعيد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق حقق الانتصار على ملوي بهدفين مقابل هدف.

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أسامة رجب مدافع أسوان وإنبي السابق خاض العديد من التجارب في الدرجة الثانية منها الجونة وسوهاج والأوليمبي.

ويلعب كيما أسوان اليوم السبت مع ديروط، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية كيما أسوان أسامة رجب
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