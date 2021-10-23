مؤتمر كومان: واثقون من الفوز بـ الكلاسيكو

أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة عن ثقته في الفوز بمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "نملك فريقا رائعا مع عقلية جيدة، علينا أن نملك النجاعة التهديفية ونسجل أكبر قدر ممكن من الأهداف".

وأضاف "من المهم لنا أن نفوز بالكلاسيكو، نحن واثقون من إمكانية تحقيق ذلك".

وتابع "الجماهير تثق فينا، ونحن نعلم جيدا ما نملكه، لا يوجد هناك مرشح للفوز على الآخر، نحن نلعب على أرضنا أمام جماهيرنا، لا أملك أي مخاوف، أنها مباراة عظيمة، نريد تواجد عدد كبير من الجماهير، ونسعى لمنحهم السعادة".

وعن علاقته بخوان لابورتا رئيس برشلونة في الوقت الحالي قال كومان: "أعتقد إنه أصبح علي أن أقول دائما قبل كل مباراة أنني سأبقى مدربا للفريق، الرئيس أوضح ذلك، والإدارة منحتني الثقة".

موضحا "أعلم أن الإدارة تعطيني الثقة الكبيرة ولكن العبرة في نهاية الأمر بالنتائج".

وواصل "لا أعتقد أنه ستكون هناك مفاجآت من جانب ريال مدريد، لكن إن فاجأونا فسنفاجئهم نحن أيضا، ريال مدريد يملك فريقا مع لاعبين كبار ويفضلون الحصول على الكرة في بداية المباراة".

وعن أول كلاسيكو بدون سيرخيو راموس وليونيل ميسي ومن يملك التشكيلة الأفضل، قال كومان: "لا أعلم هناك فارق بين الفريقين فيما يتعلق بالخبرة، لكننا أيضا نملك لاعبين يملكون الخبرة، وبعض اللاعبين الشباب أيضا".

يستقبل برشلونة على ملعب كامب نو ريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 15 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.