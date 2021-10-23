أجويرو وفاتي وديباي وكوتينيو في قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن برشلونة اليوم السبت قائمة لاعبيه التي ستواجه ضيفه ريال مدريد يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة المهاجم المخضرم سيرخيو أجويرو والشاب الموهوب أنسو فاتي والنجم الهولندي ممفيس ديباي وصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو.

بينما غاب عنها المهاجم مارتن برايثوايت والجناح عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

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وجاءت القائمة كاملة:

حراس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - نيتو - إنياكي بينيا

المدافعون: أوسكار مينجيثا - جيرار بيكيه - سيرجينو ديست - خوردي ألبا - كليمون لونجلي - سيرخي روبرتو - صامويل أومتيتي - إريك جارسيا - أليكس بالدي

وسط الملعب: سيرخيو بوسكيتس - جافي - ريكي بويج - فيليبي كوتينيو - أنسو فاتي - يوسف دمير - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس

الهجوم: سيرخيو أجويرو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن ريال مدريد الوصيف وكلاهما له لقاء مؤجل.

ويتصدر ريال سوسييداد ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو الساعة 4:15 مساء الأحد بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
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