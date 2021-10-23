تقرير: مورينيو يرغب في رحيل نصف دكة بدلاء روما.. "لا يمكنهم اللعب في النرويج"

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 13:12

كتب : عمر خالد

جوزيه مورينيو مدرب روما

يبدو أن الخسارة الكبيرة لـ روما الإيطالي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي كان لها وقع كبير على عشاق الفريق.

وسقط روما بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف أمام فريق بودو جليمت النرويجي ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في أكبر هزيمة بتاريخ مورينيو تدريبيا.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن مورينيو خيب الآمال بعد تلك الخسارة الكبيرة، ولم يعد هناك أى بوادر أمل لفريق العاصمة الإيطالية.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مورينيو يرغب في إفراغ نصف مقاعد بدلاء روما ورحيل عدد من اللاعبين وضم عناصر جديدة ذات خبرة كبيرة وكاريزما.

وتابع الموقع الإيطالي في تقريره أن جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد مع اللاعب دينيس زكريا لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أو أي بديل له في نفس المركز.

هذا بالإضافة إلى تدعيمات أخرى هامة في مراكز الظهير الأيمن وقلبي الدفاع، حيث لا يمكن الاعتماد على كريس سمولينج بسبب الإصابات المتكررة حسب ما ذكره الموقع الإيطالي.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن جوزيه مورينيو أخبر لاعبي روما بين شوطي المباراة أمام بودو جليمت: "هناك أشخاص حولي لا يمكنها اللعب هنا في النرويج أو حتى في الدرجة الثانية الإيطالية".

يستعد روما لمواجهة نابولي متصدر جدول الترتيب في الدوري الإيطالي بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة.

روما جوزيه مورينيو
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