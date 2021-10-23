حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا

في ظل احتلال الزمالك للمركز الخامس في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية، قد يجد الفارس الأبيض نفسه في مواجهة حامل اللقب في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

غريمه التقليدي، الأهلي، بطل آخر نسختين من البطولة القارية.

وذلك لأن الزمالك سيكون في المستوى الثاني لقرعة دور المجموعات إذا تأهلت الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في التصنيف.

حجز الزمالك مكانه في دور المجموعات كأول المتأهلين بعد سحقه لتوسكر الكيني بنتيجة 5-صفر في مجموع مواجهتي دور الـ32.

والآن سينتظر نتائج الأندية الأخرى ليتعرف على تصنيفه، هل يكون في المستوى الثاني؟ أم الأول؟

وإذا جاء الزمالك في المستوى الثاني بالتصنيف، وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات، فهذا يعني إمكانية وقوعهما في مجموعة واحدة.

فالقرعة لا تمنع وقوع ناديين من بلد واحد في مجموعة واحدة.

لكن هناك حالة وحيدة ستمنع ذلك، وهي ألا يتأهل لدور المجموعات أحد الأندية التي تحتل المراكز من الثاني إلى الرابع في التصنيف.

وهي أندية الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

بعد فوز الرجاء ذهابا في دور الـ32 على مضيفه إل بي أر سي الليبيري بهدفين دون رد يبدو مكانه محجوزا في دور المجموعات قبل استضافة الإياب اليوم السبت.

بينما الترجي يحتاج للفوز في ملعبه حمادي العقربي على الاتحاد الليبي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف.

ومن بين الأندية الثلاثة يبقى موقف الوداد هو الأصعب، بعدما خسر ذهابا في غانا بهدف أمام هارتس أوف أوك.

على بطل المغرب قلب النتيجة أمام منافسه يوم الأحد حين يستضيف الإياب في ملعب محمد الخامس إذا أراد العبور لدور المجموعات.