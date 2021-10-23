مانشيني: نابولي وميلان يلعبان أفضل كرة قدم في إيطاليا

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 12:22

كتب : عمر خالد

روبرتو مانشيني - إيطاليا

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن فريقي ميلان ونابولي يلعبان أفضل كرة في الدوري المحلي.

وأضاف في تصريحات خلال حفل جائزة جوزيبي كولاوتشي "نابولي يبلي بلاء حسنا، وأعتقد أنه يمكن أن يكون مرشحا للفوز بالدوري الإيطالي، نابولي هو الفريق الذي يلعب بشكل أفضل".

وعن مباراة الأحد بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي قال مانشيني:"ستكون جيدة لكني أعتقد أنها ليست حاسمة بعد، يوفنتوس يتعافى بعد هذه البداية، يجب أن يحاول الفوز ولكن في نفس الوقت أعتقد أن إنتر سيخوض مباراة رائعة ".

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وأوضح "لقد وصل المدرب سيموني إنزاجي إلى إنتر ميلان قبل ثلاثة أشهر، يحتاج إلى وقت للاستقرار، في إنتر يجب أن تفوز بجميع المباريات، لكني أقول إنه قام بعمل جيد حتى الآن".

يذكر أن فريق إنتر ميلان يستقبل فريق يوفنتوس ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 14 نقطة في جدول الترتيب.

الدوري الإيطالي نابولي ميلان
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