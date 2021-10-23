ذا صن: القبض على 75 مشجعا لـ يونيون برلين قبل مواجهة فينيورد في دوري المؤتمر الأوروبي

قُبض على أكثر من 70 مشجعا لفريق يونيون برلين الألماني عقب احتدام الصراع مع الشرطة الهولندية أثناء رحلتهم لمواجهة فينيورد الهولندي.

بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، قٌبض على 75 مشجعا منه من تم عضه عن طريق كلاب الشرطة.

وأشار بعض من جماهير النادي الألماني إنهم تعرضوا إلى "هجمات محددة" من الشرطة الهولندية.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أشارت لما حدث، إذ بدأت المتاعب قبل المباراة، عندما رُفض دخول المئات من أصل 2400 مشجع ألماني لملعب دي كيوب معقل فينيورد قبل مواجهة الفريقين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأضاف التقرير أن سبب رفض دخولهم يأتي لوصولهم متأخرين عقب إجراءات فحص فيروس كورونا، ما جعلهم يتأخرون في الوصول حتى انطلاق صافرة بداية المباراة.

مع ازدياد العدد بدأت الأحداث تتطور، إذ وصفت الشرطة المحلية الأمر بـ "مجموعة صغيرة من مثيري الشغب الألمان" حاولوا الاعتداء عليهم.

ولذلك اعتمدت الشرطة على الكلاب البوليسية ما أدى لإصابة 3 مشجعين، كما أصيب شرطي والحصان الذي يمتطيه أثناء محاولة المشجعين إخافته عن طريق الألعاب النارية.

UECL. 21.10.2021 Feyenoord - Union Berlin. In the photos, German fans treated by the police while entering the stadium. First fan bitten in the leg by a police dog, and two other fans with head injuries from a police baton. pic.twitter.com/DI7JbwvUpf — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 22, 2021

الأحداث لم تتوقف خارج أرض الملعب بل داخله أيضا على رئيس النادي الألماني ديرك زينجلر.

وأشارت شرطة مدينة روتردام إلى القبض على شخص يبلغ 25 عاما بعد إلقائه مقذوفات وكراسي على مسؤولي النادي الألماني.

وكان فينيورد قد فاز بنتيجة 3-1 على يونيون برلين الألماني في إطار المجموعة الخامسة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.