في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022

8 حكام رئيسيين، و8 مساعدين. تلك هي حصيلة قائمة الحكام المصريين الدوليين لموسم 2021/2022.

حصل FilGoal.com على قائمة بأسماء حكام مصر الدوليين للموسم المقبل، يكشف عنها في السطور التالية.

وجاءت قائمة حكام الساحة الدوليين كالتالي:

1-إبراهيم نور الدين

2-محمود البنا

3-محمد عادل

4-محمد معروف

5-أحمد الغندور

6-أمين عمر

7-محمود ناجي

8-عبد العزيز السيد

أما قائمة المساعدين فجاءت كالتالي:

1-محمود أبو الرجال

2-أحمد حسام طه

3-سمير جمال

4-هاني عبد الفتاح

5-أحمد توفيق طلب

6-يوسف البساطي

7-سامي هلهل

8-شريف عبد الله

ويبدأ الدوري المصري لموسم 2021/2022 يوم الإثنين المقبل، والموافق 25 أكتوبر 2021.