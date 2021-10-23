في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 11:20
كتب : أحمد الخولي
8 حكام رئيسيين، و8 مساعدين. تلك هي حصيلة قائمة الحكام المصريين الدوليين لموسم 2021/2022.
حصل FilGoal.com على قائمة بأسماء حكام مصر الدوليين للموسم المقبل، يكشف عنها في السطور التالية.
وجاءت قائمة حكام الساحة الدوليين كالتالي:
1-إبراهيم نور الدين
2-محمود البنا
3-محمد عادل
4-محمد معروف
5-أحمد الغندور
6-أمين عمر
7-محمود ناجي
8-عبد العزيز السيد
أما قائمة المساعدين فجاءت كالتالي:
1-محمود أبو الرجال
2-أحمد حسام طه
3-سمير جمال
4-هاني عبد الفتاح
5-أحمد توفيق طلب
6-يوسف البساطي
7-سامي هلهل
8-شريف عبد الله
ويبدأ الدوري المصري لموسم 2021/2022 يوم الإثنين المقبل، والموافق 25 أكتوبر 2021.