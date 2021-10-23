في الجول يكشف قائمة حكام مصر الدوليين لموسم 2021-2022

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 11:20

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم نور الدين

8 حكام رئيسيين، و8 مساعدين. تلك هي حصيلة قائمة الحكام المصريين الدوليين لموسم 2021/2022.

حصل FilGoal.com على قائمة بأسماء حكام مصر الدوليين للموسم المقبل، يكشف عنها في السطور التالية.

وجاءت قائمة حكام الساحة الدوليين كالتالي:

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1-إبراهيم نور الدين

2-محمود البنا

3-محمد عادل

4-محمد معروف

5-أحمد الغندور

6-أمين عمر

7-محمود ناجي

8-عبد العزيز السيد

أما قائمة المساعدين فجاءت كالتالي:

1-محمود أبو الرجال

2-أحمد حسام طه

3-سمير جمال

4-هاني عبد الفتاح

5-أحمد توفيق طلب

6-يوسف البساطي

7-سامي هلهل

8-شريف عبد الله

ويبدأ الدوري المصري لموسم 2021/2022 يوم الإثنين المقبل، والموافق 25 أكتوبر 2021.

الدوري المصري إبراهيم نور الدين لجنة الحكام
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