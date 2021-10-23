ماركا: تحديد موعد الحُكم في قضية بنزيمة وفالبوينا

يواجه كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا وريال مدريد السجن لمدة 10 أشهر وغرامة 75 ألف يورو في قضية زميله ماتيو فالبوينا.

ماثيو فالبوينا النادي : أولمبياكوس كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد

وأجلت المحكمة الحُكم في القضية إلى نوفمبر المقبل، حيث ينتظر المهاجم الفرنسي مصيره.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن الحُكم سيُعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل بعد اكتمال 3 جلسات.

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي سيواجه فيه ريال مدريد، شيريف تيراسبول المولودفي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويقول المحققون إن بنزيمة شجع فالبوينا على الدفع لمجموعة من المبتزين للحفاظ على تسجيله الجنسي بعيدا عن الأعين، بينما أنكر مهاجم ريال مدريد ارتكابه لأي فعل خاطئ، واعتبر فريقه القانوني أن التهمة الموجهة ضده عبثية.

ويصر محامي بنزيمة على براءة موكله التامة من هذا الفعل، مؤكدا أن كل ما عليه في هذه القضية هو تسجيل صوتي واحد لمحادثة بينه وبين فالبوينا، نصحه خلالها بمنع هذا التسجيل موضع الابتزاز من الانتشار، مشددا على عدم تداخله مع أطراف السلوك الإجرامي موضع النقاش في المحاكمة.

وتعود القضية إلى يونيو 2015 حين تلقى فالبوينا مكالمة تهديدية خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، قال خلالها المتصل أنه يريد التوصل لاتفاق معه وطالبه بتسمية وسيط من اختياره.

ويتهم الادعاء بنزيمة بأنه هو هذا الوسيط، وأنه تم تجنيده لهذه المهمة من المبتزين لإقناع زميله بالدفع، ما ترك مهاجم ريال مدريد متهما بالتواطؤ في هذه العملية.