كالتشيو ميركاتو: دوناروما قد يرحل عن باريس سان جيرمان

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا

لا يزال مركز حراسة المرمى صداعا في رأس ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

جيانلويجي دوناروما

النادي : باريس سان جيرمان

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

ويعتمد المدرب الأرجنتيني على الكوستاريكي كيلور نافاس في حراسة المرمى على حساب الوافد الجديد جانلويجي دوناروما.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن جلوس دوناروما على مقاعد البدلاء قد يقود مينو رايولا وكيله لبحث الخروج من النادي الباريسي.

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وأوضح التقرير أن نافاس يحظى بثقة المدرب الأرجنتيني وزملائه، وأنه من الواضح على دوناروما أن يحارب من أجل المركز والاعتياد على مقاعد البدلاء.

وكان رايولا قد صرّح منذ شهر تقريبا لشبكة "راي" الإيطالية: "لا يوجد صراع بين جيجو ونافاس في باريس سان جيرمان".

وشارك نافاس في 8 مباريات الموسم الجاري مستقبلا 6 أهداف.

بينما شارك دوناروما في 4 مباريات منذ انضمامه.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان جانلويجي دوناروما كيلور نافاس
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