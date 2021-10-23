الشيشيني يشيد بـ كارتيرون ويصرح: لا يثق في أحد بسهولة

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 10:23

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الزمالك

أشاد سامي الشيشيني لاعب مصر والزمالك السابق بباتريس كارتيرون مدرب الأخير الذي عمل معه في القلعة البيضاء خلال الولاية الأولى للمدير الفني الفرنسي.

وكان الشيشيني، المدافع السابق المتوج بكأس إفريقيا 1998 مع منتخب مصر، مساعدا لكارتيرون حين تولى الأخير قيادة الزمالك في ديسمبر 2019.

وفي خضم الحديث عن غياب مدير الكرة في الجهاز الفني الحالي للزمالك علق الشيشيني قائلا:"كارتيرون لا يثق في أحد بسهولة".

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وواصل خلال حديثه عبر قناة أون تايم سبورتس "عملت معه في توقيت صعب للزمالك، منتصف الموسم، كان يميز الجهاز الفني الثقة بين أعضائه. طالما كارتيرون وثق بك سيمنحك ما تريده".

وأضاف "لو يشعر بالراحة الآن لن يسمح بدخول فرد جديد للجهاز الفني للزمالك. كارتيرون علاقته رائعة باللاعبين، يحبهم ويحبونه، يحاول دائما إرضائهم جميعا".

ولا يوجد مدير للكرة حاليا في الجهاز الفني للزمالك الذي ضمن مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إطاحته بتوسكر الكيني.

ويستعد الفريق لبداية حملة دفاعه عن اللقب في الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه إنبي يوم الثلاثاء.

الزمالك كارتيرون الشيشيني
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