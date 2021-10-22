فيوتشر يكشف عن صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 23:49

كتب : أحمد الخولي

نادي فيوتشر - بيان رسمي

يكشف مجلس إدارة نادي فيوتشر عن الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مساء غدا السبت في مؤتمر صحفي.

وتعاقد نادي فيوتشر مع 24 لاعبا جديدا، منهم 8 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من الزمالك، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب، أحدهم كان لاعبا في أحد فرق الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، واثنين جدد يلعبان في الدوري المصري لأول مرة.

وكانت شركة فيوتشر قد استحوذت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، الذي صعد الى الدوري الممتاز الموسم الماضي عن المجموعة الثانية، بعد منافسة ساخنة مع فريقي الداخلية وبورتو السويس، وقامت بتغيير اسمه إلى نادي فيوتشر.

أخبار متعلقة
أندية الدوري المصري – فيوتشر.. من "الرد على رونالدو وأضيق الحدود" إلى 22 صفقة تاريخية خبر في الجول – نادي فيوتشر يضم رفعت وعربي بدر خبر في الجول – الزمالك يعير عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر إنبي لـ في الجول: لم نفاوض الأهلي لضم عربي بدر.. وهذا موقف إيبوكا مع فيوتشر

ويكشف أيضا نادي فيوتشر الذي يقوده فنيا علي ماهر عن زيه الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

ويبدأ نادي فيوتشر الدوري بمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

في الدوري فيوتشر علي ماهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
شيكابالا يكشف عن قميص الزمالك الجديد 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – مباراة الزمالك وإنبي بين الكلية الحربية وبتروسبورت.. ومحاولة أخيرة مع الدفاع الجوي 40 دقيقة | الدوري المصري
فيوتشر يكشف عن صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي ساعة | الدوري المصري
رونالدو: أعرف دوري في الفريق.. وإذا فكر الجميع مثلي سنصبح أفضل ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف موقف ملعب مباراة إنبي.. والموعد المحتمل لظهور ملابس الفريق الجديدة ساعة | الدوري المصري
9 من ليفربول.. كاراجر يستبعد رونالدو من التشكيل المجمع مع يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
أندية الدوري - المقاولون العرب.. لسماع عواء الذئاب من جديد ساعة | الدوري المصري
بعد تعادلين.. أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية في أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني