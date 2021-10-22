فيوتشر يكشف عن صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

يكشف مجلس إدارة نادي فيوتشر عن الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مساء غدا السبت في مؤتمر صحفي.

وتعاقد نادي فيوتشر مع 24 لاعبا جديدا، منهم 8 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من الزمالك، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب، أحدهم كان لاعبا في أحد فرق الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، واثنين جدد يلعبان في الدوري المصري لأول مرة.

وكانت شركة فيوتشر قد استحوذت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، الذي صعد الى الدوري الممتاز الموسم الماضي عن المجموعة الثانية، بعد منافسة ساخنة مع فريقي الداخلية وبورتو السويس، وقامت بتغيير اسمه إلى نادي فيوتشر.

ويكشف أيضا نادي فيوتشر الذي يقوده فنيا علي ماهر عن زيه الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

ويبدأ نادي فيوتشر الدوري بمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من الدوري المصري.