أندية الدوري - المقاولون العرب.. لسماع عواء الذئاب من جديد

يعرف المقاولون العرب طيلة تاريخه بالدوري كيفية الإنهاء وسط الكبار في المراكز الأولى، فهو من الفرق القليلة التي حصدت لقب الدوري.

في 14 موسم من 37 وسط الكبار أنهى المقاولون العرب في المراكز الستة الأولى بجدول ترتيب الدوري.

فتاريخيا يحتل المركز السابع وسط أندية الدوري المصري عبر تاريخه ومن الأندية القليلة التي خاضت أكثر من 1000 مباراة في الدوري.

في موسم 2019-2020 أنهى المقاولون العرب في المركز الرابع وحصد بطاقة التأهل للكونفدرالية لأول مرة منذ 11 عاما.

في الموسم الماضي ودع ذئاب الجبل الكونفدرالية من دور الـ32 ومن ثم بدأ الموسم بشكل متراجعا للغاية إذ ظل ينافس على الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

انتفاضة سريعة قادت ذئاب الجبل من المنافسة على الهبوط للإنهاء في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

مع الاستقرار الفني بتواجد عماد النحاس للموسم الثالث على التوالي يرغب ذئاب الجبل إنهاء الموسم مرة أخرى في المراكز الأولى مثلما اعتاد الفريق.

الموسم الماضي

في أول 10 جولات حقق المقاولون العرب 3 انتصارات مع نهاية الجولة الـ 16 احتل ذئاب الجبل المركز السادس عشر.

حتى الجولة 29 ظل الفريق يعاني في المركز الرابع عشر، حتى حقق المقاولون العرب الفوز على الجونة في الجولة 30.

تبعها 3 انتصارات متتالية جعلت الفريق يرتقى من المركز الرابع عشر إلى التاسع بنهاية الموسم برصيد 41 نقطة.

سوق الانتقالات

وضم المقاولون 9 صفقات: أحمد مجدي وجون أوكلي وعماد فتحي وحسام حسن وعمر بسام ومحمد طلعت وأسامة الرمضاني وأحمد عادل وممادو نياس.

واستغنى النادي عن 10 لاعبين: إبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وعبد الوهاب إسماعيل وأحمد حسن مكي وأحمد شكري وأحمد مجدي ووسيم النغموشي وهيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس.

صفقات تُظهر اهتمام المقاولون العرب بالخط الهجومي أكثر لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي مع رحيل سيف الدين الجزيري الذي سبب فراغا في الهجوم ولم يجد النحاس من يعوضه.

كما ضمت الصفقات الجديدة تدعيما لأكثر من مركز آخر في الوسط والدفاع.

المدير الفني

خلال موسمين ونصف وصل عماد النحاس إلى 100 مباراة مع ذئاب الجبل فاز في 40 مباراة وتعادل في 26 وخسر 34 بجميع المسابقات.

امتاز المقاولون العرب رفقة النحاس بالصلابة الدفاعية فاستقبل فقط 115 هدفا مقابل تسجيل 136 هدفا.

تجارب النحاس السابقة مع أسوان والصعود من الدرجة الثانية إلى الممتاز، ثم الشرقية والرجاء وطنطا تبلورت فنيا وإداريا في تلك المرحلة مع المقاولون العرب.

نجم الفريق

الكولومبي لويس إدواردو قضى ثالث مواسمه مع ذئاب الجبل، وحمل هجوم المقاولون العرب على عاتقه فسجل خلال 30 مباراة 6 أهداف كهداف للفريق وصنع 4.

نفس العدد من المباريات خاضه في موسم 2019-2020 فسجل 5 وصنع 2، وبنفس العدد أيضا في 2018-19 سجل 3 لكن صنع 9 أهداف.

الجناح البالغ 29 عاما سجل أهدافه الـ 6 الموسم الماضي من أصل 13 تسديدة وصنع أهدافه الأربعة من أصل 28 صنعها لزملائه.

هدف صاروخي أمام أسوان يُصنف ضمن الأفضل في الدوري المصري وعديد الأهداف الرائعة التي سجلها بقميص ذئاب الجبل.

المركز المتوقع

يحتاج المقاولون العرب وعماد النحاس بداية قوية من أجل محاولة إنهاء الموسم في مراكز متقدمة كما اعتاد الفريق.

بداية الفريق البطيئة التي قد تكون متوقعة قد تُعيد موسم جديد للمقاولون العرب ومعاناة مع الهبوط في ظل تدعيم المنافسين صفوفهم بأفضل شكل ممكن.