كرة يد - الزمالك يفوز على الأولمبي والأهلى يكتسح الزهور في دوري المحترفين

فاز الزمالك بصعوبة على الأولمبي والأهلي على الزهور في الجولة الـ12 من دوري المحترفين لكرة اليد.

وأنهى الزمالك الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم علي صالة النادى الأوليمبي بالإسكندرية متقدما 19-13.

وفي الشوط الثاني قلص الأولمبي الفارق لينتهي اللقاء بنتيجة 33-29.

وواصل الزمالك سلسلة انتصاراته دون هزيمة منذ بداية الموسم ليصل إلى 10 انتصارات من 10 مباريات وله مباراتان مؤجلتان.

وفقا لموقع الزمالك الرسمي حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل.

ومن جهة أخرى فاز الأهلي على الزهور بنتيجة 40-26.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 20-11.

ووصل الأهلي إلى النقطة 31 من 11 مباراة ولديه مباراة مؤجلة.