بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفقد الصدارة بطرد الشمراني واحتجاج المولد

تغلب الشباب على مضيفه الاتحاد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي مع الاتحاد منذ بداية المباراة لنهايتها، حيث تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 71.

البداية أتت لصالح الشباب في الدقيقة 22 بهدف النيجيري أوديون إيجالو بعد تمريرة حاسمة من متعب الحربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 50 تعرض الاتحاد لموقف حرج بتلقي مدافعه حمدان الشمراني لبطاقة حمراء مباشرة، إثر ضربة بالمرفق وجهها إلى كارلوس كارفاليو جناح الشباب.

بعد العودة لتقنية الـVAR حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء على لاعب الاتحاد حمدان الشمراني.#الاتحاد_الشباب⁩ ⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/7uuyDY8600 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 22, 2021

وأثار فهد المولد نجم الاتحاد جدلا حين أخرجه الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق في الدقيقة 61 وأشرك عبد العزيز البيشي بدلا منه، الأمر الذي لم يلقَ إعجاب المولد ليخرج غاضبا في لقطة احتجاجية.

وفي الدقيقة 68 أضاف إيجالو الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كارفاليو، فيما كاد حجازي يقلص الفارق في الدقيقة 84 بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

تسديدة قوية من حجازي تمر بجانب القائم#الاتحاد_الشباب⁩ ⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/YcZ76xIDD8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 22, 2021

بذلك يفقد الاتحاد صدارة الدوري السعودي بتجمد رصيده عند 17 نقطة، بفارق نقطة عن ضمك المتصدر، فيما رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.