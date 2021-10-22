بمشاركة حجازي.. الاتحاد يفقد الصدارة بطرد الشمراني واحتجاج المولد

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 21:16

كتب : أحمد أباظة

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

تغلب الشباب على مضيفه الاتحاد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي مع الاتحاد منذ بداية المباراة لنهايتها، حيث تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 71.

البداية أتت لصالح الشباب في الدقيقة 22 بهدف النيجيري أوديون إيجالو بعد تمريرة حاسمة من متعب الحربي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهذا الهدف.

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وفي الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 50 تعرض الاتحاد لموقف حرج بتلقي مدافعه حمدان الشمراني لبطاقة حمراء مباشرة، إثر ضربة بالمرفق وجهها إلى كارلوس كارفاليو جناح الشباب.

وأثار فهد المولد نجم الاتحاد جدلا حين أخرجه الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق في الدقيقة 61 وأشرك عبد العزيز البيشي بدلا منه، الأمر الذي لم يلقَ إعجاب المولد ليخرج غاضبا في لقطة احتجاجية.

وفي الدقيقة 68 أضاف إيجالو الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كارفاليو، فيما كاد حجازي يقلص الفارق في الدقيقة 84 بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

بذلك يفقد الاتحاد صدارة الدوري السعودي بتجمد رصيده عند 17 نقطة، بفارق نقطة عن ضمك المتصدر، فيما رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.

حجازي الاتحاد الشباب الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
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