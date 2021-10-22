بمشاركة حافظ أساسيا وريان بديلا.. مالاتيا سبور يهزم ألتاي

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 21:02

كتب : أحمد أباظة

كريم حافظ

تغلب مالاتيا سبور على ضيفه ألتاي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في افتتاحية منافسات الأسبوع العاشر للدوري التركي.

شهدت المباراة مشاركة كريم حافظ ظهير مالاتيا سبور منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، فيما بقي أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي على مقاعد البدلاء حتى أتى في الدقيقة 81 على حساب زكي يلدريم.

أيضا تواجد الكونغولي والتر بواليا المعار من الأهلي المصري إلى مالاتيا على مقاعد البدلاء، حتى حل في الدقيقة 86 بدلا من بنجامين تيتي.

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بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، تقدم المهاجم الغاني بنجامين تيتي عقب تمريرة حاسمة من مصطفى اسكيهيليتش في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 68 سجل آدم بويوك الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليحسم فوز أصحاب الأرض.

أخيرا قلص ألتاي الفارق بواسطة داوودا كاراموكو بامبا من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 84.

بذلك يحقق مالاتيا فوزه الرابع في الدوري التركي مقابل 6 هزائم، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

على الناحية الأخرى تجمد رصيد ألتاي عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بعد تساوي عدد هزائمه الخمس مع عدد انتصاراته.

كريم حافظ ألتاي أحمد ياسر ريان مالاتيا سبور الدوري التركي
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