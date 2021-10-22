اللقب الـ 76.. السد يتوج بـ كأس أمير قطر على حساب الريان في افتتاح استاد الثمامة
الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 20:28
كتب : FilGoal
توج السد بلقب كأس أمير قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخه بالفوز على الريان بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.
المباراة النهائية شهدت افتتاح ملعب الثمامة أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022 والذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.
افتتاح استاد الثمامة بمواجهة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر.
الاستاد سيستضيف مباريات كأس العالم 2022 من دور المجموعات حتى ربع النهائي.
يتسع لـ40 ألف متفرج.🏟
مستوحى التصميم من شكل "القحفية" -هو الاسم الذي تعرف به القبعة التقليدية التي يرتديها الرجال في أنحاء الوطن العربي- pic.twitter.com/Ja0m5agPAJ— FilGoal (@FilGoal) October 22, 2021
ووصل السد إلى لقبه الـ 76 في تاريخه، فهو الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 15 لقبا، والأكثر تتويجا بلقب كأس قطر برصيد 8 ألقاب والأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر القطري برصيد 15 لقبا، وكذلك قطر أمير قطر برصيد 18 لقبا على المستوى الحالي.
توج السد بلقب كأس أمير قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخه بالفوز على الريان بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.
وحصد تشابي هيرنانديز لقبه السابع مع السد كمدير فني، والحادي عشر من النادي القطري كلاعب ومدرب.
بينما ظل الريان دون ألقاب منذ تحقيق لقب السوبر القطري في 2018.
التشكيل
وتفوق السد على الريان الذي أشرك صفقاته الجديدة وعلى رأسها الكولومبي جيمس رودريجيز والفرنسي ستيفن نزونزي، كما شارك أحمد ياسر المحمدي –شقيق حسين ياسر لاعب الزمالك السابق- في التشكيل الأساسي لكتيبة الفرنسي لوران بلان.
في المقابل أشرك تشابي في الهجوم الهداف الجزائري بغداد بونجاح وفي الوسط تواجد الإسباني المخضرم سانتي كازورلا والقطري أكرم عفيف.
وصف المباراة
الشوط الأول شهد هجمات من كلا الفريقين لكن القائم الأيمن ثم العارضة وقفا أمام فرصتي أكرم عفيف.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل ياسين براهيمي هدف تقدم الريان من علامة الجزاء.
هدف | #الريان يتقدم 1 - 0 على #السد عبر #ياسين_براهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 44#الريان_السد#كأس_الأمير#قنوات_الكاس pic.twitter.com/3gwGXjb57D— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2021
رد السد في الشوط الثاني جاء بنفس الطريقة عن طريق سانتي كازورلا.
هدف | #السد يتعادل 1 - 1 مع #الريان عبر #سانتي_كازولا من ركلة جزاء في الدقيقة 58#الريان_السد#كأس_الأمير#قنوات_الكاس pic.twitter.com/w1zfqFZ1X9— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2021
الدقائق الأخيرة شهدت سقوط جيمس رودريجيز وخروج متأثرا بإصابته قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.
كلا الفريقان وصلا لركلات الترجيح سجل للسد: كازورلا ورودريجو تاباتا وأكرم عفيف وخوخي بوعلام وجونج وو يونج.
فيما سجل للريان: براهيمي ويوهان بولي وعبد العزيز حاتم ونزونزي وأهدر الإيراني خليل شجاع زاده الركلة الأخيرة ليكتب تتويج السد باللقب وتعزيز رقمه القياسي في كأس أمير قطر.