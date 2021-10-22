أندية الدوري - الجونة.. من أجل طفرة جديدة

"حتى لو ستخسر يجب أن يكون لك شكل وطريقة لعب واضحة للجميع" – رضا شحاتة المدير الفني للجونة الموسم الماضي الدوري المصري 2020-2021.

بدأ الجونة الموسم الماضي بشكل استثننائي فتصدر الترتيب بعد مرور 7 جولات في بداية هي الأفضل في تاريخ النادي الساحلي، حتى سقط أمام الزمالك بهدف يوسف أوباما.

رضا شحاتة المدير الفني تولى موسما كاملا للجونة لأول مرة بعد تجارب مؤقتة ورغم بداية الموسم الماضي الممتازة إلا أن الفريق أنهى في المركز الثاني عشر.

ثالث أكبر عدد من الأهداف سجلها الفريق في تاريخه بالدوري وأداء دفاعي جيد جعل الفريق الساحلي ينهي في أفضل مركز له منذ موسم 2013-14 والذي أنهى به تاسعا.

دائما ما اختار رضا شحاتة أن يكون لفريقه شكلا واضحا في أرضية الملعب سواء دفاعيا أو هجوميا، لم تسر الأمور كما أراد في عديد المباريات لكنه على الأقل حقق نتائج أفضل ممن سبقوه.

الجونة قد يرغب في تقديم طفرة جديدة مثلما فعل في بداية الموسم الماضي، بل وتلك المرة يريد مواصلة الاستمرار.

الموسم الماضي

أفضل بداية في تاريخ النادي بعد مرور 7 جولات تبعها انهيار ثم تماسك ثم تذبذب في الأداء والنتيجة 8 انتصارات و14 تعادلا و12 هزيمة.

سجل الفريق 43 هدفا وصنع 38 وظل رضا شحاتة مديرا فنيا للموسم الثاني على التوالي ليواصل الفريق الاستقرار على المستوى الفني.

عمر السعيد أنهى الموسم هدافا للفريق برصيد 11 هدفا عقب انضمامه معارا من الزمالك في يناير محتلا المركز الحادي عشر في ترتيب هدافي الفريق.

سوق الانتقالات

ضم الجونة عماد السيد حارس الاتحاد السكندري عقب رحيل أحمد عادل عبد المنعم للإسماعيلي.

وكذلك ضم خالد قمر مهاجم زعيم الثغر لتعويض رحيل عمر السعيد بعد نهاية إعارته.

انضم الأخوان عمرو طارق من نيويورك ريدبولز الأمريكي وكريم طارق من إنبي، والإثيوبي شيمليس بيكيلي في صفقة انتقال حر.

سرقة هاتف كريم طارق 🤔🤔😂 pic.twitter.com/HcySMxH5P6 — El Gouna FC (@GounaFC) October 21, 2021

ومن بيراميدز انضم محمود عبد القادر وحسام غانم ومن أسوان أحمد سالم صافي الظهير الأيمن.

ورحل عن الجونة جوناثان نجويم إلى فيوتشر وكذلك أحمد حمدي بشكل نهائي إلى مونتريال الكندي.

سيرج أكا رحل إلى الدوري التركي ليجاور ألتاي، وكذلك إدريس مبومبو إلى عزام التنزاني ومحمد رجب إلى المصري بالسلوم ومصطفى الصفتي إلى بلدية المحلة.

وعاد محمد حبيب يكن الظهير الأيمن إلى تونس من بوابة النجم الساحلي.

ما يظهر من الصفقات أن الجونة ضم ما احتاجه الفريق فقط دون زيادة ولتعويض رحيل لاعبيه.

المدير الفني

"لست قلقا على الجونة أقلق فقط لو لم يكن لدينا شكل واضح في الملعب، النتيجة مهمة بالطبع لكن الأهم أن هناك شكل واضح لنا نحافظ عليه".

رضا شحاتة يهتم بالأداء إلى جانب النتائج بكل تأكيد، لكن في بعض الأوقات لا يكون الأداء الجيد كافيا لتحقيق النتائج المرجوة.

المدرب البالغ 40 عاما يقود الجونة بشكل دائم منذ سبتمبر 2020، منذ ذلك الحين قاد الفريق في 47 مباراة.

فاز في 14 وتعادل في مثلها وخسر 19 وسجل لاعبوه 59 هدفا فيما استقبل 61 هدفا.

نجم الفريق

انضم نور السيد لصفوف الجونة في بداية الموسم الماضي، وبقميص الفريق الساحلي سجل 5 أهداف في 31 مباراة.

في آخر 6 مواسم رفقة إنبي والاتحاد سجل نور السيد 5 أهداف، وعادل قائد الجونة نفس الرقم في الموسم الماضي.

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هدف فوز الجونة على إنبي عن طريق نور السيد #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/sLVfcQ52Bq — WATCH iT! (@WatchiTMENA) April 16, 2021

3 من أهدافه حسمت 9 نقاط للجونة في الدوري الموسم الماضي ضد وادي دجلة وإنبي وسيراميكا كليوباترا.

لاعب الزمالك السابق البالغ 37 عاما سيكون هو نواة الفريق في وسط الملعب، كما باستطاعته تسديد ركلات الجزاء والركلات الحرة المباشرة.

المركز المتوقع

من السهل القول أن الجونة فريق يعرف كيفية الهروب من الهبوط في السنوات الأخيرة، لكن مع رضا شحاتة أصبح الهدف البقاء في وسط الترتيب على أقل تقدير.

إنهاء الموسم في نفس المركز الذي أنهى به الفريق الموسم الماضي، قد يكون أمرا جيدا في ظل تدعيمات المنافسين، لكن رضا شحاتة والجونة على ملعب خالد بشارة قادرين على تحقيق نتائج أفضل في ظل الاستقرار الفني والإداري.