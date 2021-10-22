الجارحي يتقدم بأوراق ترشحه لـ انتخابات الأهلي

تقدم محمد الجارحي بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم الجمعة رسميا على منصب العضوية.

ويشغل الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

يأتي ذلك بعد تقدم أعضاء مجلس الإدارة الحالي مهند مجدي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد سراج بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة.

وتقدم أيضا حسام غالي على منصب العضوية.

كما تقدم محمد رأفت على عضوية مجلس الإدارة تحت السن بشكل مستقل.

هذا بالإضافة لتقدم محمود عبد القادر بأوراق ترشحه على عضوية مجلس الإدارة كذلك ومحمد أحمد جمال أبو العزائم.

كما شهد اليوم تقدم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الحالي بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

وينافس مرتجي زميله في المجلس الحالي والذي يشغل منصب أمين الصندوق حاليا خالد الدرندلي الذي تقدم بأوراق ترشحه بشكل مستقل بعيدا عن قائمة الخطيب.

ويتنافس محمود الخطيب على مقعد الرئاسة مع خالد سليمان أبو العلا.

وتقام انتخابات الأهلي في الـ25 والـ26 من شهر نوفمبر المقبل.