الجارحي يتقدم بأوراق ترشحه لـ انتخابات الأهلي

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

محمد الجارحي - عضو مجلس إدارة الأهلي

تقدم محمد الجارحي بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء اليوم الجمعة رسميا على منصب العضوية.

ويشغل الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

يأتي ذلك بعد تقدم أعضاء مجلس الإدارة الحالي مهند مجدي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد سراج بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة
حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي.. ومرتجي على منصب أمين الصندوق ضد الدرندلي محمد الغزاوي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي العامري فاروق يترشح لانتخابات الأهلي

وتقدم أيضا حسام غالي على منصب العضوية.

كما تقدم محمد رأفت على عضوية مجلس الإدارة تحت السن بشكل مستقل.

هذا بالإضافة لتقدم محمود عبد القادر بأوراق ترشحه على عضوية مجلس الإدارة كذلك ومحمد أحمد جمال أبو العزائم.

كما شهد اليوم تقدم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الحالي بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

وينافس مرتجي زميله في المجلس الحالي والذي يشغل منصب أمين الصندوق حاليا خالد الدرندلي الذي تقدم بأوراق ترشحه بشكل مستقل بعيدا عن قائمة الخطيب.

ويتنافس محمود الخطيب على مقعد الرئاسة مع خالد سليمان أبو العلا.

وتقام انتخابات الأهلي في الـ25 والـ26 من شهر نوفمبر المقبل.

الأهلي انتخابات الأهلي محمد الجارحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رابطة الدوريات الأوروبية ترفض خطة فينجر لتعديل التوقفات الدولية 5 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري الأبطال – الزمالك ضد توسكر 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من الأهلي يرد على اتحاد النيجر "المعاملة كانت طيبة وملتزمون بموعد المباراة" 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أندية الدوري - الجونة.. من أجل طفرة جديدة 31 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول - أونزوي مساعد لويس إنريكي السابق والابتسامة المثالية لقهر مرض مميت 42 دقيقة | أوروبا
التشكيل - الزمالك دون تغيير عن مباراة الذهاب.. وتوسكر يبدأ بثنائي هجومي 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عودة فانتازي الدوري المصري 53 دقيقة | الدوري المصري
الجارحي يتقدم بأوراق ترشحه لـ انتخابات الأهلي 53 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح