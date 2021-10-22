نجوم الدوري – إبراهيم عادل.. موهبة بيراميدز الساطعة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 17:25

كتب : إسلام أحمد

إبراهيم عادل - الأهلي وبيراميدز

اكتسب مكانته رويدا رويدا وأصبح نجم بيراميدز بنهاية الموسم رغم تواجد العديد من أصحاب الخبرة.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

إبراهيم عادل استحق أن يكون من نجوم بيراميدز الموسم المنقضي، وبسبب مستواه الرائع انضم لقائمة منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد وكذلك تواجد رفقة كارلوس كيروش في مواجهتي ليبيا بتصفيات المونديال.

أنهى اللاعب البالغ 20 عاما الموسم الماضي هدافا لبيراميدز في الدوري برصيد 10 أهداف وهدافا للفريق في الكونفدرالية برصيد 4 أهداف.

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أهدافه الـ 10 في الدوري سجلها وهو يمتلك نسبة 6.71 هدفا متوقعا وهو ما يوضح قدراته الجيدة على الإنهاء.

أهداف إبراهيم عادل في الدوري جاءت من خلال 40 تسديدة أي أنه يسجل هدفا لكل 4 تسديدات على الخصم، كما صنع هدفا وحيدا من 11 فرصة محققة صنعها لزملائه.

كل ذلك في 19 مباراة فقط خاضها الموسم الماضي بالدوري منها 4 مباريات كبديل.

الأهم أن إبراهيم عادل يشغل مركز الجناح، ومع تواجد مجموعة كبيرة من الأسماء فضّل اليوناني تاكيس جونياس الاعتماد عليه في الجولات الأخيرة كمهاجم وهمي.

ففي آخر مباراتين في الدوري سجل إبراهيم 5 أهداف من أصل 11 سجلها بيراميدز في شباك مصر للمقاصة وغزل المحلة.

8 من أهداف إبراهيم عادل جاءت بقدمه اليسرى مقابل هدفين بكرات رأسية، كما أكمل 25 مراوغة ناجحة من أصل 44.

وعندما يتوغل من خارج المنطقة يعرف كيفية الحصول على ركلات جزاء إذ كان الأكثر في صفوف بيراميدز برصيد 3 ركلات.

على المستوى الدفاعي يستعيد إبراهيم الكرة لفريقه بمعدل 6.8 مرة لكل 90 دقيقة، وبنسبه مقاربة يفقد الكرة في كل 90 دقيقة.

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