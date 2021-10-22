الدرجة الثانية - زد يعزز تصدره بـ"تعطيل" الاتصالات بهدفي الصعيدي ونجل أحمد حسن

عزز زد تصدره لترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بإسقاط ضيفه المصرية للاتصالات بهدفين دون رد اليوم الجمعة في الجولة الرابعة.

ورفع زد رصيده إلى 12 نقطة بفضل هدفي الحبيب حسن، نجل أحمد حسن نجم مصر السابق، وأحمد الصعيدي.

وفاز بتروجت على ضيفه وادي دجلة بهدف إسلام كانو ليرتقي للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

وحقق النصر فوزه الأول بإسقاط بلبيس بثلاثة أهداف دون رد سجلها جودة أيمن وميدو العطار ومحمود حسونة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وسجل حسن ياسين ورضا الويشي هدفي فوز الإنتاج الحربي على المريخ ليرفع الأول رصيده إلى 4 نقاط.

وانتهت مباراة السكة الحديد والقناة بدون أهداف. وتعادل الترسانة مع بنها بهدف لمثله بعدما عادل حسن زكريا النتيجة للأخير بعد هدف أحمد العش.

وأحرز أحمد القرموطي هدف فوز منتخب السويس على بورفؤاد ليرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط.

ورفع الداخلية رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي لوصافة الترتيب بعدما تفوق على مضيفه بورتو السويس بنتيجة 2-1.

وسجل أحمد كمال ومحمود حكيم هدفي الداخلية وأحرز أحمد حسني لبورتو.

وفي الجولة المقبلة يوم الجمعة سيلعب الإنتاج الحربي ضد بتروجت ويحل زد ضيفا على المصرية للاتصالات ويواجه الداخلية فريق النصر.