ماذا يعني "الحذاء النباتي" الذي أعلن عنه بوجبا و"أديداس"

فاجأ بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وشركة "أديداس" للملابس الرياضية الجمهور اليوم الجمعة بالإعلان عن أول حذاء نباتي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد

نعم ما قرأته صحيح كليا، حذاء نباتي.

Ladies & gentlemen, the vegan preds 👟🌱 PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too 🙌🏾 #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR — Paul Pogba (@paulpogba) October 22, 2021

وقال بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية "أنا لاعب كرة قدم أولا وقبل كل شيء ولكن لدي اهتمام كبير بالموضة والتصميم وكنت أرغب في اكتشاف هذا الأمر بشكل أكبر".

وواصل "تعاوني مع المصممة ستيلا مكارتني أمر رائع، والفكرة بدأت حينما كنا في العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا وكنت أفتقد كثيرا لعب كرة القدم لذا كان من الرائع التركيز على شيء آخر يوضح حبي للعبة وشغفي للموضة".

وتابع "هذا الحذاء جرئ وفريد من نوعه ولا أطيق الانتظار لارتدائه في الملعب".

فيما قالت المصممة ستيلا مكارتني: "إن الإبداع مع وضع كوكب الأرض في الاعتبار هو جوهر الشراكة مع أديداس".

فماذا يعني الحذاء النباتي؟ ولماذا يتم وضع كوكب الأرض في الاعتبار؟

📸 بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يتعاون مع شركة أديداس لإنتاج أول حذاء نباتي 🤨🥦👟 pic.twitter.com/YlbsjtV9kF — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2021

وفقا لموقع شركة "أولاكي" المصنعة للأحذية فإن الحذاء النباتي هو الذي تم تصنيعه بدون استخدام منتجات حيوانية.

وبمعنى أدق أنه لم يتم إيذاء أي حيوان لصنع هذا الحذاء.

هذا بالإضافة لأن الحذاء لا يشتمل على أي شيء تم اختباره على الحيوانات.

والمقصود بتلك المواد هي الجلد والصوف والفرو وبعض المواد اللاصقة.

وتحصل شركات الأحذية على الجلود من الأبقار والماشية والماعز والخنازير وبعض الحيوانات الأخرى، بالإضافة لوجود بعض المواد المستخدمة التي يمكن الحصول عليها من القطط والكلاب.

ووفقا لموقع الشركة نفسه فإن جميع أحذيتهم يتم تصنيعها من مواد صناعية بنسبة 100%.

ويشير تقرير الشركة إلى أن أحذيتهم لها أضرار أقل على البيئة من مثيلاتها التي تُصنع من جلود الحيوانات.

أما موقع "فيجاد فود ليفنج" يشير إلى أن الجلد يمثل خطرا على البيئة وإن 80% من معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون مرتبطة بتربية الماشية للحصول على الجلود.

يظل السؤال ما هي المواد المستخدمة بشكل أدق لصناعة الأحذية النباتية؟

يتم استخدام الجلود النباتية المصنعة من مادة بولي فينيل كلورايد أو البولي يوريثين وهي مواد أقل ضررا إلى حد ما على البيئة.

كما أنه هناك بعض الأحذية التي تصنع من ألياف أوراق الأناناس.

وهناك بعض الأحذية تصنع من بقايا العنب من صناعة النبيذ، أو من قشر التفاح المجفف أو من جلد الصبار.

تلك الأحذية المصنوعة من النباتات هي أقل ضررا على البيئة من الجلود الصناعية كذلك التي يتواجد بها مادتي بولي فينيل كلورايد أو البولي يوريثين.