قبل الكلاسيكو المرتقب.. بنزيمة تدرب وحيدا الجمعة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كريم بنزيمة نجم ريال مدريد تدرب وحيدا وبدون كرة اليوم الجمعة في ظل معاناته من إصابة.

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة خلال فوز ريال مدريد على مضيفه شاختار دونتسك يوم الثلاثاء بنتيجة 5-صفر في دوري أبطال أوروبا.

وأدى بنزيمة تدريبات تأهيلية قبل يومين من الموعد المرتقب لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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وشهد مران ريال مدريد مشاركة إدين هازارد وداني كارفاخال بشكل طبيعي مما يقربهما من المشاركة في اللقاء.

بينما أدى داني سيبايوس تدريبات تأهيلية.

وتدرب الثلاثي جاريث بيل وإيسكو ولوكا يوفيتش بالكرة لكن قالت الصحيفة إنه على الأرجح سيغيب عن المواجهة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو ويسعى لاستعادة توازنه في الدوري بعدما خسر أمام مضيفه إسبانيول في 3 أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، يدخل برشلونة المباراة منتشيا بالفوز على فالنسيا ودينامو كييف في الدوري ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر وله لقاء مؤجل.

بينما برشلونة السابع بفارق نقطتين عن ريال مدريد وله لقاء مؤجل أيضا.

ريال مدريد بنزيمة
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