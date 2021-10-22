أبو جريشة لـ في الجول: سنفاوض شكري نجيب لتجديد عقده يوم السبت

أوضح علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي ورئيس اللجنة الفنية في النادي حاليا أن مفاوضات تجديد عقد شكري نجيب ستُستأنف يوم السبت.

شكري نجيب النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com:"سنجتمع غدا (السبت) بشكري نجيب لمحاولة حسم أمر تجديده. اللاعب يريد الاستمرار مع الإسماعيلي".

وأوضح "بدأنا المفاوضات منذ أشهر، أتمنى أن يستجيب اللاعب للعرض المقدم من النادي".

وأضاف أبو جريشة "قدما عرضا جيدا أيضا لعماد حمدي، لكنه طلب مهلة لمشاورة والده".

وينتهي عقدا شكري نجيب وعماد حمدي في يونيو المقبل.

ويسعى النادي لتجديدهما في أقرب وقت ممكن.

ويعد اللاعبان من الركائز الأساسية في فريق الدراويش الساعي لتقديم موسم أفضل من سلفه.

ويستهل الإسماعيلي الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء.