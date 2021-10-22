شابي: حلمي هو تدريب برشلونة

شدد شابي هرنانديز أيقونة برشلونة السابق ومدرب السد القطري حاليا أنه يتمنى يوما ما قيادة الأول الذي لعب له 18 عاما.

وقال الإسباني في حواره مع صحيفة 20 دقيقة الفرنسية:"أريد قيادو برشلونة، لم أخف ذلك أبدا".

وواصل "هذا هدفي وحلمي، لا أعلم هل سيحدث أم لا، هل سيحتاجونني أم لا، لكني الآن سعيد وفخور بوجودي مع السد".

وأضاف "لو تلقيت عرضا، سأقيمه وأقرر، لكني سعيد هنا حاليا".

وقالت تقارير في وقت سابق أن برشلونة يفكر في التعاقد شابي (41 عاما)، نجمه السابق الذي توج معه بـ25 لقبا.

ولعب شابي في السد من 2015 إلى 2019 قبل أن يصبح مدربا للفريق.

ومع النادي القطري توج شابي بخمسة ألقاب كمدرب.