تقرير: تشيلسي يريد استعادة هازارد

قالت صحيفة إل ناثيونال الإسبانية إن تشيلسي يأمل استعادة نجمه السابق إدين هازارد جناح ريال مدريد.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد تشيلسي

وذلك في ظل معاناة اللاعب البلجيكي مع ناديه الإسباني بسبب الإصابات المتكررة.

ويخوض هازارد (30 عاما) موسمه الثالث مع ريال مدريد منذ رحل عن تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

لكنه شارك في 51 مباراة فقط مع ريال مدريد وسجل 5 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وتألق هازارد فوق العادة على مدار 7 مواسم بقميص تشيلسي وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بالإضافة إلى فوزه بأربعة ألقاب أخرى مع الفريق.

وفي وقت سابق قالت تقارير إن ريال مدريد يسعى للتخلص من هازارد بسبب إصاباته المتكررة والتي حرمت النادي من الاستفادة من خدمات قائد بلجيكا.

وجاء هازارد سابعا وثامنا في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم عامي 2018 و2019 على الترتيب.