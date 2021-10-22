مواعيد مباريات الجمعة 22 أكتوبر 2021.. الزمالك وحجازي ومواجهة مصرية في تركيا

يستضيف الزمالك اليوم الجمعة فريق توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا (7 مساء - أون تايم سبورتس).

ويلعب أحمد حجازي مع ناديه الأهلي السعودي ضد الشباب في الدوري المحلي (7 مساء - SSC Sport 1).

وفي الدوري التركي يلعب ملطية سبور ضد ألتاي في لقاء يواجه فيه كريم حافظ، لاعب الأول، مواطنه أحمد ريان.

وينطلق اللقاء الساعة 7 مساء وتنقله قناة beIN Sports 4.

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