مواعيد مباريات الجمعة 22 أكتوبر 2021.. الزمالك وحجازي ومواجهة مصرية في تركيا

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 10:07

كتب : FilGoal

توسكر الكيني - الزمالك

يستضيف الزمالك اليوم الجمعة فريق توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا (7 مساء - أون تايم سبورتس).

ويلعب أحمد حجازي مع ناديه الأهلي السعودي ضد الشباب في الدوري المحلي (7 مساء - SSC Sport 1).

وفي الدوري التركي يلعب ملطية سبور ضد ألتاي في لقاء يواجه فيه كريم حافظ، لاعب الأول، مواطنه أحمد ريان.

أخبار متعلقة
دياب: رابطة الأندية ليست طرفا في أزمة شيكابالا واتحاد الكرة تقرير: أزمة لحجازي؟ الاتحاد والنصر والأهلي يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية مورينيو يثير غضب جماهير روما: سداسية من مجهول وكالعادة يضحي باللاعبين كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 11

وينطلق اللقاء الساعة 7 مساء وتنقله قناة beIN Sports 4.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
ضربة لـ يونايتد؟ برونو فيرنانديز قد يغيب عن مواجهة ليفربول 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: كلوب يحاول إقناع مصر بتأجيل ضم صلاح لمعسكر أمم إفريقيا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا معلقا على الإساءة لـ بروس: لو تأثرنا بكل رأي يقال لن نسعد أبدا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي.. ومرتجي على منصب أمين الصندوق 46 دقيقة | مصر
تقرير: تشيلسي يريد استعادة هازارد 47 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الجمعة 22 أكتوبر 2021.. الزمالك وحجازي ومواجهة مصرية في تركيا ساعة | مصر
دياب: رابطة الأندية ليست طرفا في أزمة شيكابالا واتحاد الكرة 10 ساعة | الدوري المصري
تقرير: أزمة لحجازي؟ الاتحاد والنصر والأهلي يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية 10 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح