دياب: رابطة الأندية ليست طرفا في أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 00:49

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الرابطة ليست طرفا في أزمة شيكابالا واتحاد الكرة.

قال أحمد دياب: "لسنا طرفا في أزمة شيكابالا واتحاد الكرة على الإطلاق بعد قرار لجنة التسوية والتحكيم".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الأزمة بين شيكابالا واتحاد الكرة والقضية بينهما والأمر لا علاقة لنا به".

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وكان حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد المصري قد صرّح في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بتنفيذ إيقاف عقوبة شيكابالا عقب قرار لجنة التسوية والتحكيم".

وتابع "الموضوع الآن في يد رابطة الأندية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب".

وعن ملعب مباراة الزمالك في مواجهة إنبي في الجولة الأولى قال دياب: "سنخوض الـ 8 أسابيع التي أعلننا عنها في مواعيدها وعلى الملاعب المعلنة".

وأكمل "ملعب الزمالك الأساسي القاهرة والاحتياطي الدفاع الجوي، وعليه أعلننا خوض الزمالك مواجهة إنبي على الملعب البديل وهو الدفاع الجوي بسبب عدم جاهزية استاد القاهرة".

وأضاف "لم نحصل على اي جواب رسمي لننقل المباراة، من حق أي ناد آخر أن يختار الملعبين الأساسي والاحتياطي".

ويلتقي الزمالك حامل لقب الدوري مع إنبي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أكتوبر المقبل في الجولة الأولى.

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