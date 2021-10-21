كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 11

واصل الأهلي والزمالك الانتصارات في دوري المصري للمحترفين لكرة اليد، بينما تعثر طلائع الجيش بتعادل جديد وانفرد سبورتنج في الصدارة بعد نهاية الجولة الـ 11.

FilGoal.com يعرض لكم الترتيب بعد نهاية الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري اليد للمحترفين.

أولا إليكم نتائج الجولة الـ 11 من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد:

انفرد سبورتنج بصدارة الترتيب برصيد 30 نقطة محققا 10 انتصارات من 10 مباريات.

فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 29 نقطة بعد التعادل ظل بها في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث أصبح رصيد الأهلي 28 نقطة، والزمالك رابعا برصيد 27 نقطة ودون خسارة من 9 مباريات.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري: يحصد الفائز 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصد كل فريق نقطتين، فيما يكتفي الخاسر بالحصول على نقطة واحدة.

وتبدأ المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 18 فريقا قبل أن يتم تقسيمهم في المرحلة الثانية على ثلاث مجموعات قبل الوصول للمرحلة الأخيرة لأفضل 4 فرق للتنافس على اللقب.

وجاء تقسيم المراحل كالآتي:

- المرحلة الأولى يشارك بها 18 فريقا في مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد ويلعب كل فريق 17 مباراة ويضاف لها نتائج مرتبط 2002 و2004.

يتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط إذ يحصل أول دوري 2002 و2004 على 9 نقاط والثاني 8.5 والثالث 8 وهكذا حتى صاحب المركز الثامن عشر.

- المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.

وعقب نهاية المرحلة الثانية تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

- المرحلة الثالثة والختامية يصعد أول 4 أندية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

وبالتالي من المتوقع أن نشهد خمسة لقاءات قمة بين الأهلي والزمالك إذ يلتقي الفريقان في المرحلة الأولى بمباراة ثم مباراتين في الثانية وأخيرا مباراتين في مرحلة الحسم.