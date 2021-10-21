الأهلي: حالة الخطيب الصحية مطمئنة ومازال في المستشفى

أصدر الأهلي بيانا رسميا مساء اليوم الخميس أكد فيه أن الحالة الصحية لرئيسه محمود الخطيب مطمئنة لكنه مازال في المستشفى.

وكان الأهلي أعلن صباح اليوم الخميس تعرض الخطيب إلى أزمة صحية عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء الأربعاء لتكريم كلًا من حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وكشف الفريق الطبي المعالج للخطيب الذي يضم كل من حازم ياسين وأحمد فرهود أن حالة رئيس الأهلي مطمئنة وأن الوعكة الصحية التي تعرض لها كانت بسبب قصور في الدورة الدموية لمجرى العين أدى إلى مشكلة في الرؤية بالعين اليمنى، بالإضافة إلى إجهاد عام نتيجة ارتفاع في ضغط الدم والتعرض لضغوط كبيرة.

وأضاف بيان الأهلي "وقام الفريق الطبي بإجراء فحوصات كاملة للكابتن محمود الخطيب، وكذلك أشعات للتأكد من سلامة شرايين المخ، وبعدها جرى التشاور مع الطبيب الفرنسي الذي يشرف على علاجه منذ عدة سنوات، وتم الاطمئنان على حالته الصحية، لكنه لا يزال موجودًا بالمستشفى".

وأكمل "وشدد الفريق الطبي على حاجة رئيس الأهلي للراحة والابتعاد عن الضغوط العصبية مع الالتزام بالعلاج الدوائي".

وأتم البيان "ومن جانبه وجه محمود الخطيب الشكر للأستاذ الدكتور حازم ياسين، الذي لم يتركه لحظة واحدة، وحرص على الإشراف بنفسه على كافة الأمور العلاجية، وكذلك الدكتور أحمد فرهود، الذي حضر من الإسكندرية على وجه السرعة لمتابعة الحالة، وبذل كلاهما كل الجهد من أجل راحة رئيس الأهلي، الذي أثنى على الروح الطيبة لهما والاهتمام الكبير من جانب الطبيبين اللذين يستحقان كل التحية والتقدير".