كرة يد - فوز علي زين ويحيى خالد وخسارة ممدوح هاشم في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

علي زين - برشلونة يد

فاز برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري بقيادة علي زين ويحيى خالد، فيما خسر دينامو بوخارست الروماني رفقة محمد ممدوح هاشم في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفاز برشلونة الإسباني ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 30-27.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 13-13.

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وسجل علي زين هدفا وحيدا في مباراة اليوم.

وسجل يحيى خالد 4 أهداف في فوز فيزبريم المجري بنتيجة 28-23 على فلينسبورج.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز فيزبريم بنتيجة 14-8.

وواصل برشلونة من صدارته برصيد 8 نقاط بنفس الرصيد رفقة فيزبريم الثالث وفيف كيليسي البولندي الثاني بفارق الأهداف.

وخسر دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 28-27 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 13-13.

محمد ممدوح هاشم لم يسجل أهدافا أمام موتور زاباروجي الأوكراني.

وتكبد دينامو بوخارست الهزيمة الرابعة تواليا ليتراجع ترتيبه إلى المركز السابع برصيد نقطتين.

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