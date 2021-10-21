كرة يد - فوز علي زين ويحيى خالد وخسارة ممدوح هاشم في دوري أبطال أوروبا

فاز برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري بقيادة علي زين ويحيى خالد، فيما خسر دينامو بوخارست الروماني رفقة محمد ممدوح هاشم في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفاز برشلونة الإسباني ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 30-27.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 13-13.

وسجل علي زين هدفا وحيدا في مباراة اليوم.

علي زين يشوط بين القائمين 💥🇪🇬 النجم المصري في برشلونة يحرز هدفا رائعا في باريس سان جيرمان تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد فقط وحصريا على #ONTime_Sports pic.twitter.com/3GKgRHx0HF — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 21, 2021

وسجل يحيى خالد 4 أهداف في فوز فيزبريم المجري بنتيجة 28-23 على فلينسبورج.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز فيزبريم بنتيجة 14-8.

Yahia Khaled "another one" Fathy Omar, ladies and gentleman! The man is a goal machine, and he is off to a good start! 🙌☄️⭐️@telekomveszprem #ehfcl pic.twitter.com/R6BawBJkxa — EHF Champions League (@ehfcl) October 21, 2021

وواصل برشلونة من صدارته برصيد 8 نقاط بنفس الرصيد رفقة فيزبريم الثالث وفيف كيليسي البولندي الثاني بفارق الأهداف.

وخسر دينامو بوخارست الروماني بنتيجة 28-27 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 13-13.

محمد ممدوح هاشم لم يسجل أهدافا أمام موتور زاباروجي الأوكراني.

وتكبد دينامو بوخارست الهزيمة الرابعة تواليا ليتراجع ترتيبه إلى المركز السابع برصيد نقطتين.