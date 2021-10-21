مورينيو بعد الهزيمة الأثقل في تاريخه: خسرنا أمام فريق أظهر جودة أكبر

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 23:03

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما - بودوجليمت

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي أن جودة فريق بودو جليمت النرويجي كانت أكبر من فريقه في مباراة اليوم والتي خسرها بنتيجة 6-1 في دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر مورينيو في مباراته رقم 1008 بالنتيجة الأكبر مع جميع الفريق التي تولى إدارتها في مسيرته.

وقال مورينيو عقب الخسارة المدوية: "قررت أن ألعب بهذا التشكيل، لذا فإن المسؤولية تقع على عاتقي".

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وأضاف لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "لقد فعلت ذلك بحسن نية، لإعطاء فرصة لأولئك الذين يعملون بجد ولتدوير الفريق على أرضية اصطناعية في الطقس البارد. قررت إراحة العديد من اللاعبين".

وأردف "خسرنا أمام فريق أظهر جودة أكبر في تلك الليلة. بكل بساطة".

وأوضح "إذا كان بإمكاني اللعب دائما بنفس التشكيل فسأفعل ذلك. إنه أمر محفوف بالمخاط ، لأن لدينا فجوة كبيرة في الجودة بين مجموعتي اللاعبين".

وأكمل "كنت أعرف حدود هذا الفريق، فهو ليس جديدا بالنسبة لي، لكني ما زلت أتوقع استجابة أفضل. كما قلت، إنه خياري أن أشركهم، لذا فإن مسؤوليتي".

وأشرك مورينيو لأول مرة بورخا مايورال وبراين رينولدز في الموسم الجاري، إذ يعدا من الأسماء التي قد ترحل في يناير المقبل، ضمن تشكيل ضم عددا كبيرا من البدلاء والشباب.

وواصل البرتغالي قائلا: "فريقنا الأساسي يلعب بشكل جيد، واستحق المزيد من النقاط هذا الموسم ولديه العقلية الصحيحة. سنلعب بهذه العقلية يوم الأحد".

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 15 نقطة عقب مرور 8 جولات من بداية الدوري الإيطالي بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

وأتم "لقد قلنا بالفعل بعض الأشياء على انفراد قبل الهزيمة 6-1. هذه النتيجة لن تجعلني أقول ذلك في العلن. سأستمر في قول ذلك على انفراد، دون الإعلان عن مشاكلنا الداخلية".

النتيجة رفعت رصيد بودو جليمت إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن روما الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط، فيما يبعد سسكا صوفيا (نقطة) وزوريا (صفر) عن الصراع قبل مباراتهما التي ستقام الليلة أيضا.

روما جوزيه مورينيو دوري المؤتمر الأوروبي
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