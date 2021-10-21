جالاتا سراي يقتل لوكوموتيف موسكو بمشاركة مصطفى محمد

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف الفريق ضد لاتسيو

قتل جالاتا سراي مضيفه لوكوموتيف موسكو وفاز عليه بهدف دون رد اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.

وحل جالاتا سراي ضيفا على الفريق الروسي في ملعب آر زد دي آرينا في ثالث جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الخامسة.

سجل هدف المباراة الوحيد البديل كريم أكتورك أوغلو إثر انفراد وتسديدة زاحفة في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

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وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها في التشكيل الأساسي مع جالاتا سراي قبل استبداله في الدقيقة 76.

وكان مصطفى حصل على إنذار في الدقيقة 73 لتدخله على قدم لاعب لوكوموتيف موسكو.

كما سدد مصطفى محمد كرة برأسه لكنها مرت بجوار مرمى الفريق الروسي بقليل.

ورفع ذلك الفوز رصيد جالاتا سراي إلى سبع نقاط يتصدر بهم المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه لاتسيو.

فيما يأتي مارسيليا ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا لوكوموتيف موسكو رابعا بنقطة وحيدة.

وسيستضيف جالاتا سراي منافسه الروسي بعد أسبوعين من الآن في ملعب ترك تيليكوم آرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة.

جالاتا سراي لوكوموتيف موسكو الدوري الأوروبي مصطفى محمد
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