مورينتس يحذر هازارد قبل نفاد صبر ريال مدريد

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 22:24

كتب : أحمد أباظة

إدين هازارد - ريال مدريد

حذر فيرناندو مورينتس مهاجم ريال مدريد السابق من إمكانية نفاد صبر النادي بخصوص البلجيكي إيدين هازارد، الوافد من تشيلسي قبل عامين والذي لم يقدم ما يتناسب مع التطلعات حتى الآن.

وقال مورينتس في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "مدريد يميل للصبر على هذا النوع من اللاعبين. نحن نعرف أن هازارد جيد للغاية، ولكن ربما يأتي وقت يضطر فيه ريال مدريد لاتخاذ قرار".

وأضاف "هذا العام يعتبر حاسما بالنسبة له. يجب أن يظهر ما يملكه. النادي انتظر لعامين حتى يصل إلى قمة مستواه. هذا العام انتظر منه النادي والجماهير والزملاء ما هو أفضل ولكن حتى الآن لم يبدأ بأفضل صورة ممكنة".

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وأوضح "انتظر النادي كثيرا بالنسبة للاعب كان جيدا في تشيلسي. ربما يضطر ريال مدريد لاتخاذ قرار بعدم الانتظار أكثر من ذلك".

وتابع مورينتس "من المؤسف أنه مر بكل هذه الانتكاسات والإصابات، وهذا ليس فقط بالنسبة لهازارد فأي لاعب سيتأثر بذلك ليس فقط بدنيا بل ذهنيا أيضا".

واختتم "إنه عمل صعب بالنسبة له. الفرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد تتطلب النتائج بصورة فورية في كل أسبوع، وتنتظر الفوز تلو الآخر، وصحيح أن هازارد كلف الكثير من الأموال ولذلك الجميع يتوقع منه الكثير. أعتقد أنه يشعر بهذا الضغط ولديه حس المسؤولية".

وكلفت صفقة استقدام هازارد 100 مليون يورو في صيف 2019، وذلك خلال آخر عام له في عقده مع تشيلسي.

ويأتي حديث مورينتس قبل أن يخوض مباراة الكلاسيكو الأولى له ضد برشلونة في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث غاب عن جميع المباريات الأربع التي خاضها الميرينجي ضد الغريم الكتالوني منذ انضمامه.

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