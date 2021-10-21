سقوط توتنام على يد فيتيسه.. وردة يشارك في تعادل أنورثوسيس

سقط توتنام هوتسبر الإنجليزي على يد مضيفه فيتيسه الهولندي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل ماكسيميليان فيتيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، فيما تغلب رين الفرنسي على مورا السلوفيني بهدفين مقابل هدف وحيد في المجموعة ذاتها.

نتائج المجموعة السابعة منحت رين الصدارة بـ7 نقاط، يليه فيتيسه بـ6 نقاط، فيما احتل توتنام المركز الثالث بـ4 نقاط وتذيل مورا الترتيب بلا نقاط.

وبمشاركة المصري عمرو وردة، فقد أنورثوسيس القبرصي تقدمه على فلورا الإستوني بهدفين دون رد، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

تقدم أنورثوسيس بهدفي ميلوس ديليتيتش ودينيس بوبوفيتش في الدقيقتين 25 و28، فيما قلص راون سابينين الفارق لصالح فلورا في الدقيقة 38، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف التعادل في الدقيقة 80.

بذلك يحتل فلورا المركز الثالث للمجموعة الثانية بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن أنورثوسيس الذي يتذيلها، فيما يتقاسم بارتيزان الصربي وجينت البلجيكي الصدارة بـ6 نقاط لكل منهما انتظارا لنتيجة مواجهتهما الليلة.

على الناحية الأخرى في الدوري الأوروبي تعادل باير ليفركوزن الألماني مع مضيفه ريال بيتيس الإسباني بهدف لكل فريق، حيث تقدم بورخا إيجلسياس من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وتعادل روبرت أندريك في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يحتفظ باير ليفركوزن بصدارة المجموعة السابعة بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن بيتيس، فيما يبعد عنهما سلتيك الاسكتلندي في المركز الثالث وله 3 نقاط، بينما يتذيل فيرينسفاروش المجري المجموعة بلا نقاط.

أخيرا تعادل لاتسيو الإيطالي مع ضيفه مارسيليا الفرنسي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ليحتل لاتسيو المركز الثاني بـ4 نقاط، ويليه مارسيليا ثالثا بـ3 نقاط، فيما يتصدر جالاتا سراي التركي بفارق الأهداف (4 نقاط) قبل أن يواجه لوكوموتيف موسكو الليلة.