مأساة غير مسبوقة في مسيرة مورينيو.. بودو النرويجي يضرب روما بسداسية

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 20:41

كتب : أحمد أباظة

جوزيه مورينيو مدرب روما

في كبرى مفاجآت دوري المؤتمر الأوروبي حتى الآن، سحق بودو جليمت النرويجي ضيفه روما الإيطالي بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

افتتح إريك بوتيم التسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف باتريك بيرج الهدف الثاني في الدقيقة 20، فيما قلص روما الفارق في الدقيقة 28 بهدف كارلس بيريز بعد تمريرة حاسمة من أمادو دياوارا.

وبين شوطي المباراة أجرى جوزيه مورينيو مدرب روما 3 تبديلات دفعة واحدة، بخروج إبريما داربو وجونزالو فيلار وبورخا مايورال، ونزول برايان كريستانتي وهنريك مخيتاريان وإلدور شومورودوف، إلا أن الوضع ازداد سوءا في الشوط الثاني.

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جاء ذلك حيث عمق بودو جليمت تقدمه بالهدف الثالث من بوتيم في الدقيقة 52، ثم الرابع عن طريق أولا سولباكين في الدقيقة 71، فيما سجل ويليام بيليجريني الخامس في الدقيقة 78، بينما اختتم بوتيم الهاتريك في الدقيقة 80 بسادس أهداف فريقه.

النتيجة رفعت رصيد بودو جليمت إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن روما الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط، فيما يبعد سسكا صوفيا (نقطة) وزوريا (صفر) عن الصراع قبل مباراتهما التي ستقام الليلة أيضا.

وتعد هذه الخسارة غير مسبوقة في تاريخ مورينيو، حيث لم يسبق له تلقي 6 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة طوال مسيرته التي امتدت لـ1008 مباراة.

مورينيو روما دوري المؤتمر الأوروبي
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