مباشر – لوكوموتيف موسكو (0) - (0) جالاتا سراي.. الشوط الثاني

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 20:40

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لوكوموتيف موسكو وجالاتا سراي في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ق59: رأسية من مصطفى محمد مرت بجوار المرمى بقليل.

ق55: حارس لوكوتويف موسكو ينقذ فريقه من هدف محقق بتصد جميل ويحول الكرة لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: مصطفى محمد كاد يستغل عرضية من بابل ولكن مدافع الفريق الروسي شتت الكرة لركلة ركنية قبلأن يحولها مصطفى برأسه.

ق32: حتى الآن لا تسديدة على أي مرمى من كلا الفريقين.

ق25: مازال التعادل السلبي قائما.

ق14: غياب الخطورة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.

انطلاق المباراة.

جالاتا سراي مصطفى محمد الدوري الأوروبي
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