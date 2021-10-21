انتهت – لوكوموتيف موسكو (0) - (1) جالاتا سراي.. انتصار مثير للفريق التركي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لوكوموتيف موسكو وجالاتا سراي في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

نهاية المباراة بانتصار جالاتا سراي بهدف دون رد.

ق82: جووووول أووول لجالاتا سراي عن طريق كريم أوغلو.

ق82: حارس لوكوموتيف موسكو يتألق ويحرم كريم أوغلو من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق76: مصطفى محمد يخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه مباي دياني.

ق73: إنذرا لمصطفى محمد بعد تدخله على قدم لاعب لوكوموتيف موسكو.

ق69: تسديدة قوية من فيدور سمولوف ارتطمت في الشباك الخارجية من مرمى جالاتا سراي.

ق68: تسديدة من كريم أوغلو تصدى لها حارس لوكوموتيف.

ق59: رأسية من مصطفى محمد مرت بجوار المرمى بقليل.

ق55: حارس لوكوتويف موسكو ينقذ فريقه من هدف محقق بتصد جميل ويحول الكرة لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: مصطفى محمد كاد يستغل عرضية من بابل ولكن مدافع الفريق الروسي شتت الكرة لركلة ركنية قبلأن يحولها مصطفى برأسه.

ق32: حتى الآن لا تسديدة على أي مرمى من كلا الفريقين.

ق25: مازال التعادل السلبي قائما.

ق14: غياب الخطورة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.

انطلاق المباراة.