انتهت – لوكوموتيف موسكو (0) - (1) جالاتا سراي.. انتصار مثير للفريق التركي
الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي لوكوموتيف موسكو وجالاتا سراي في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
نهاية المباراة بانتصار جالاتا سراي بهدف دون رد.
ق82: جووووول أووول لجالاتا سراي عن طريق كريم أوغلو.
ق82: حارس لوكوموتيف موسكو يتألق ويحرم كريم أوغلو من هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق76: مصطفى محمد يخرج مستبدلا ويشارك بدلا منه مباي دياني.
ق73: إنذرا لمصطفى محمد بعد تدخله على قدم لاعب لوكوموتيف موسكو.
ق69: تسديدة قوية من فيدور سمولوف ارتطمت في الشباك الخارجية من مرمى جالاتا سراي.
ق68: تسديدة من كريم أوغلو تصدى لها حارس لوكوموتيف.
ق59: رأسية من مصطفى محمد مرت بجوار المرمى بقليل.
ق55: حارس لوكوتويف موسكو ينقذ فريقه من هدف محقق بتصد جميل ويحول الكرة لركلة ركنية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق43: مصطفى محمد كاد يستغل عرضية من بابل ولكن مدافع الفريق الروسي شتت الكرة لركلة ركنية قبلأن يحولها مصطفى برأسه.
ق32: حتى الآن لا تسديدة على أي مرمى من كلا الفريقين.
ق25: مازال التعادل السلبي قائما.
ق14: غياب الخطورة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.
انطلاق المباراة.