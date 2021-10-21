تشكيل جالاتاسراي - مصطفى محمد أساسي لأول مرة في الدوري الأوروبي أمام لوكوموتيف موسكو

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

يبدأ مصطفى محمد أساسيا لأول مرة في الدوري الأوروبي في مواجهة لوكوموتيف موسكو ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

وشارك مصطفى محمد كبديل لدقيقة واحدة ضد لاتسيو، ثم على مقاعد البدلاء ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويحتل جالاتاسراي الصدارة برصيد 4 نقاط في الصدارة بعد مرور جولتين.

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وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: دياندري يديلين – فيكتور نيلسون - ماركاو - باتريك فان أنهولت

الوسط: بيركان كوتلو – تايلان أناتالي

أمامها: ريان بابل - باريس ألبير – ألكسندرو تشيشلداو

الهجوم: مصطفى محمد

وشارك مصطفى محمد في 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفا بجميع المسابقات الموسم الجاري.

مصطفى محمد جالاتاسراي الدوري الأوروبي
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