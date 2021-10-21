تشكيل جالاتاسراي - مصطفى محمد أساسي لأول مرة في الدوري الأوروبي أمام لوكوموتيف موسكو
الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 19:54
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد أساسيا لأول مرة في الدوري الأوروبي في مواجهة لوكوموتيف موسكو ضمن مواجهات الجولة الثالثة.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وشارك مصطفى محمد كبديل لدقيقة واحدة ضد لاتسيو، ثم على مقاعد البدلاء ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
ويحتل جالاتاسراي الصدارة برصيد 4 نقاط في الصدارة بعد مرور جولتين.
وجاء التشكيل:
حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا
الدفاع: دياندري يديلين – فيكتور نيلسون - ماركاو - باتريك فان أنهولت
الوسط: بيركان كوتلو – تايلان أناتالي
أمامها: ريان بابل - باريس ألبير – ألكسندرو تشيشلداو
الهجوم: مصطفى محمد
#GALAXI #FCLMvGS #UEL 👇 pic.twitter.com/3fa9RbGVSr— Galatasaray EN (@Galatasaray) October 21, 2021
وشارك مصطفى محمد في 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفا بجميع المسابقات الموسم الجاري.