تقرير تركي يكشف سبب تألق مصطفى محمد مؤخرا

العائلة، هكذا أرجع موقع "FotoMac" التركي سبب تألق مصطفى محمد مؤخرا.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

مصطفى محمد استعاد قدراته التهديفية وسجل 3 أهداف في آخر مباراتين مع جالاتاسراي التركي.

وقال التقرير أن "مصطفى محمد عانى من مشاكل وأداء سلبي للغاية عقب عودة زوجته إلى مصر من أجل ولادة نجله عُدى الذي ولد في 17 أغسطس الماضي".

وبحسب التقرير فأن عائلة مصطفى محمد سافرت إلى تركيا في السادس من سبتمبر الماضي، ليبدأ الدولي المصري من التألق بشكل واضح.

وسجل مصطفى محمد ثنائية في مرمى ريزا سبور التركي في الفوز بنتيجة 3-2، كما سجل هدف فوز الأسود على كونيا سبور.

وبفضل الانتصارين ارتقى جالاتاسراي للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن طرابوزن سبور الأول.

المهاجم البالغ 23 عاما سجل هدفا في فوز مصر على ليبيا بثلاثية دون مقابل في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وخاض مصطفى 15 مباراة الموسم الجاري مع الأسود سجل 3 أهداف وصنع هدفا.