وائل جمعة: منتخب مصر مرشح للفوز بكأس العرب حتى بدون المحترفين

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 19:08

كتب : محمد الجزار

قرعة كأس العرب - وائل جمعة - جياني إنفانتينو

يؤمن وائل جمعة مدير منتخب مصر أن الفراعنة مرشحون لحصد لقب كأس العرب حتى حال خوض المنافسة بدون تواجد اللاعبين المحترفين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة في كأس العرب رفقة كل من الجزائر ولبنان والسودان.

وتحدث وائل جمعة للصحفيين اليوم الخميس على هامش تواجده في قطر كسفير للمونديال 2022 مع افتتاح ملعب الثمامة خامس ملاعب كأس العالم قائلا: "مصر مرشحة للقب بدون اللاعبين المحترفين".

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وواصل "منتخبات شمال إفريقيا مثل تونس والمغرب والجزائر لديهم حظوظ في الأدوار النهائية مع المنتخب القطري المستضيف بالإضافة للسعودية أقوى منتخبات آسيا حاليا".

وتابع "هناك الكثير من المنتخبات العربية القوية حاليا القادرة على المنافسة على اللقب حتى وإن لم تلعب بالمحترفين ومنها أيضا منتخب العراق والإمارات كونها من المنتخبات التي لديها لاعبين على مستوى عالي".

وتقام كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

مصر كأس العرب وائل جمعة
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