مدرب بوكا جونيورز السابق يتولى قيادة منتخب باراجواي

الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

جييرمو باروس سكيلوتو - بوكا جونيورز

أعلن اتحاد باراجواي تعيين الأرجنتيني جييريمو باروش سكيلوتو مديرا فنيا للمنتخب.

ووقع المدير الفني الأرجنتيني على عقد يربطه حتى كوبا أمريكا 2024.

وسيقود سكيلوتو مهمة المنتخب المُلقب بـ "الألبيروخا" مباشرة قبل مواجهات شهر نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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وكان الاتحاد الباراجوياني قد أقال الأرجنتيني إدواردو بيرتزو بعد الخسارة من تشيلي 2-0 ثم السقوط المدوي أمام بوليفيا بنتيجة 4-0 في تصفيات المونديال.

وستكون المواجهات الأولى للأرجنتيني ضد تشيلي ثم كولومبيا في 11 و16 نوفمبر المقبل.

ويحتل منتخب باراجواي المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعد مرور 12 جولة على تصفيات أمريكا الجنوبية ويفصله على مقعد مؤهل مباشر لكأس العالم 4 نقاط.

سكيلوتو سبق له أن درب لانوّس الأرجنتيني وباليرمو الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

كمدير فني حقق مع لانوس لقب كوبا سود أمريكانا 2013 (تعادل الكونفدرالية) ولقبي الدوري الأرجنتيني 2016-17 و2017-18.

تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية باراجواي جييريمو باروش سكيلوتو
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