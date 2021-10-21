مدرب بوكا جونيورز السابق يتولى قيادة منتخب باراجواي

أعلن اتحاد باراجواي تعيين الأرجنتيني جييريمو باروش سكيلوتو مديرا فنيا للمنتخب.

ووقع المدير الفني الأرجنتيني على عقد يربطه حتى كوبا أمريكا 2024.

وسيقود سكيلوتو مهمة المنتخب المُلقب بـ "الألبيروخا" مباشرة قبل مواجهات شهر نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

OFICIAL ✅ ¡Guillermo Barros Schelotto es el nuevo entrenador de la #Albirroja ⚪🔴! Bienvenido, profe 💪 a la Selección Paraguaya.#ElSueñoQueNosUne 🇵🇾#PoneteLaAlbirroja 🙌 pic.twitter.com/75tnto9iLI — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 21, 2021

وكان الاتحاد الباراجوياني قد أقال الأرجنتيني إدواردو بيرتزو بعد الخسارة من تشيلي 2-0 ثم السقوط المدوي أمام بوليفيا بنتيجة 4-0 في تصفيات المونديال.

وستكون المواجهات الأولى للأرجنتيني ضد تشيلي ثم كولومبيا في 11 و16 نوفمبر المقبل.

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ويحتل منتخب باراجواي المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعد مرور 12 جولة على تصفيات أمريكا الجنوبية ويفصله على مقعد مؤهل مباشر لكأس العالم 4 نقاط.

سكيلوتو سبق له أن درب لانوّس الأرجنتيني وباليرمو الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

كمدير فني حقق مع لانوس لقب كوبا سود أمريكانا 2013 (تعادل الكونفدرالية) ولقبي الدوري الأرجنتيني 2016-17 و2017-18.