هنري: صلاح ليس أفضل لاعب في العالم.. لماذا تتجاهلون بنزيمة؟

أبدى تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية اعتقاده أن محمد صلاح نجم ليفربول لا يجب تصنيفه كأفضل لاعب في العالم، معتبرا أن مواطنه كريم بنزيمة نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ يتفوقان عليه.

وقال نجم أرسنال وبرشلونة السابق في تصريحاته لـ"سي بي إس سبورت" عما إذا كان يعتبر صلاح أفضل لاعب في العالم: "ليس بعد".

وأضاف "الاهداف التي يسجلها في اللحظة الحالية جيدة للغاية، ولكن كيف يمكنكم نسيان ليفاندوفسكي؟ كيف يمكنكم نسيان بنزيمة؟ كيف يمكنكم نسيان فعل نفس الشيء على مستوى المنتخبات أيضا"؟

وأوضح "حاليا هو يعاني بعض الشيء مع منتخب مصر. هذا ليس سهلا، ولكنه لا يفعل هذه الأشياء هناك حتى الآن.".

واعتبر هنري أن صلاح هو أفضل لاعب في البريميرليج حاليا، ولكنه أصر على اعتبار بنزيمة أفضل منه قائلا:"أهدافه مذهلة. أنا أحب صلاح ولكنه ليس الأفضل بعد. هل هو أفضل لاعب في البريميرليج؟ نعم وبمسافة، ولكن على صعيد المستوى الحالي لماذا لا تضعون بنزيمة في هذا المكان بمستواه الحالي"؟

وتابع "لا أعرف، هل تلاحظون ما يفعله؟ الأمر ليس واضحا بالنسبة لي، مع تمريراته الحاسمة وأهدافه وما فعله مع منتخب فرنسا في اليورو ودوري الأمم".

وواصل هنري "إذا شاهدتم ريال مدريد منذ بداية الموسم، وإذا شاهدتم ما فعله مع فرنسا، فالأمر (تجاهل اسم بنزيمة) ليس واضحا على الإطلاق".

واختتم "لهذا يتفوق بنزيمة بالنسبة لي، حيث كان لاعبا متكاملا بالأهداف والتمريرات الحاسمة لوقت طويل. محمد صلاح يتحول إلى لاعب جيد، وليس فقط مسجل أهداف عظيم".

يذكر أن صلاح يحظى ببداية مميزة للموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفا في 11 مشاركة بجميع المسابقات حتى الآن.